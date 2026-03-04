T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2026/7 Esas Ömeroğlu Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Mahmutlar Mah. 159 ada 41 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1853,81 m²'lik kısmının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi Mahmutlar mah. 159 ada 41 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1853,81 m²'lik kısmı için 221.340,65 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 05/01/2026 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 08.01.2026