T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/245 Esas Sunay Özbal, Suzan Akçam, Nesrin Uslıca, Meral Kaya ve Kemal Gündem adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Toki Mahallesi 567 ada 5 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 17.750.00 m²'lik kısmının TOKİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Toki Mahallesi 567 ada 5 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 17.750,00 m²'lik kısmı için 17.712.192,50 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 15/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır. 24/09/2025