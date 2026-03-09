T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/217 Esas İsmail Hakkı DERMAN adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi İbni Melek Mahallesi 711 ada 41 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 887,28 m²'lik kısmının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi İbni Melek Mahallesi 711 ada 41 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 887,28 m²'lik kısmı için 903.443,13 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 03/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 25.09.2025