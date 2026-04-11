T.C. TİRE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/293 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Boynuyoğun Mahalle, 157 Ada, 39 Parsel, 14.714,28 m2 yüzölçümü, İçinde evi ve kaynak suyu olan seksen dokuz ağaçlı zeytinlik,

Tire İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/132 Esas sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporuna göre;

Taşınmaz şekilsiz çokgen geometrik şekillidir. Kadastral Yola cephesi vardır. Taşınmaz %12-18 eğimli ve engebelidir. Eğim ve engebe durumuna göre arazinin uygun yerlerine yapılar ve müştemilatları ile muhtelif ağaçlar dikilmiştir. Taşınmazda krokide kapama zeytinlik olarak gösterilen alan kısmen boş kısmen dağınık halde zeytin ağaçları ile kaplı kapama zeytinliktir.

Etrafında Mutlak Tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaz, orta bünyeli olup elektrik ve sulama suyu kaynağı bulunmaktadır.

Taşınmaz üzerinde muhtelif tür ve yaşlarda meyve ağaçları ve 2 adet sondaj kuyusu bulunmaktadır.

Dosyada sondaj kuyu ruhsatları bulunmadığından sondaj kuyuların özellikleri bilinmemektedir. ortalama değerler üzerinden ve yıpranma payları dikkate alınarak maktuen tespit yapılmıştır.

Konu taşınmaz üzerinde ekte krokide gösterildiği şekilde ve konumda , A YAPISI ; 57,71m2 , B YAPISI ; 103,92m2 , C YAPISI; 50,84m2 x 2 kat; 101,68m2 , Ç YAPISI; 36,63m2 , D YAPISI; 62,47m2 ,E YAPISI; 49,87m2 , F YAPISI; 17,51m2 , G YAPISI;56,60m2 , H YAPISI(yıkılmış) 216,12m2 ,I YAPISI ;38,96 İ YAPISI; 67,50m2 , J YAPISI; 40,00m2 , K YAPISI; 11,11m2 ,L YAPISI; 9,37m2 , M YAPISI ; 8,36m2 , N yapısı 15m2 alanlıdır.Yapıların keşif tarihi itibariyle özellikleri ve durumları aşağıda detaylandırılmıştır.

A , B , C, Ç ,D YAPILARI; bir bütün olarak kullanılmakta olup ,A ,B ,Ç ,D tek katlı 260,73m2 ,

C yapısı iki katlı 50,84m2 zemine oturan , toplamda 101,68m2 alanlıdır.Yapıda , 7 oda , 1 hol , 1 mutfak , 1 banyo ,wc ,cam teras alanlı yapıda , zeminler oda alanlarında parke kaplama , ıslak hacimlerde seramik kaplama , duvarlar oda alanlarında plastik boyalı , ıslak hacimlerde seramik kaplamadır.Mutfak dolapları laminant ,tezgah mermer kaplama , iç kapılar amerikan panel kapı , giriş kapısı çelik kapı , pencereler pvc doğramadır.Banyo alanında , duşakabin , klozet , lavabo ve banyo dolabı bulunmaktadır.Taşınmaz içerisinde kat kaloriferi tesisatı bulunmakta olup , petekler takılıdır.

K YAPISI; kazan dairesi olarak kullanılan yapı 11,11m2 alanı , yığma inşaat tarzında , tek katlı , zemin beton kaplama ,iç cephe duvarlar sıvalı boyasız , giriş kapısı demir doğramadır.

E VE L YAPISI; bir bütün olarak kullanılan yapı , 49,87m2 , 9,37m2 ,toplam 59,24m2 alanlı , ibadet alanı olarak kullanılmakta olup , 2 oda alanlı yapıda , zeminler parke kaplama , duvarlar plastik boyalı , iç kapılar panel kapı , pencereler pvc doğrama , giriş kapısı demir doğramadır.

M YAPISI; 8,39m2 alanlı ,zeminler beton kaplama , duvarlar plastik boyalı , giriş kapısı ve pencereleri demir doğramadır.

I YAPISI; 38,96 m2 alanlı ,kargir inşaat tarzında , mutfak ve oda alanlı yapıda , zeminler beton kaplama, duvarlar kireç badana , iç kapı ahşap kapı , giriş kapısı ve pencereleri demir doğrama , çatı ahşap karlas üzeri kiremit çatılıdır.Her hangi bir ısıtma tesisatı bulunmamaktadır.

J VE İ YAPISI; 67,50m2 ,40,00m2 olup , toplam 107,50m2 alanlı ,depo ve wc alanı olarak kullanılmakta olup , wc alanında zeminler ve duvarlar seramik kaplama , wc alanlında kapılar pvc kapı , çatı , pvc lambiri üzeri saç kaplama , depo alanında , zeminler seramik kaplama, duvarlar plastik boyalı , giriş kapısı demir doğramadır.

G YAPISI; 56,60m2 alanlı ,zeminler beton kaplama , duvarlar plastik boyalı , giriş kapısı ve pencereleri ahşap doğramadır.

F YAPISI; 17,51m2 alanlı ,havuz alanı ,havuz iç duvarları seramik kaplama, havuz çevresi , beton kaplama üzeri , demir korkuluk bulunmaktadır.

N YAPISI; 15m2 alanlı kamelya olarak kullanılan yapı , h.1,00m yüksekliğinde , taş kaplama duvar üzeri , ahşap ayaklı , ahşap karkas üzeri şıngıl kaplamadır.

H Yapısı; mevcut durumda yıkılmış ve kullanılamaz durumda olduğu için değerlemede dikkate alınmamıştır.

Adresi : Boynuyoğun Mah. 157 Ada, 39 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 14.714,28 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Tire Belediye Başkanlığının E-83594993-641.03.03-105033 sayılı yazısında " Boynuyoğun Mahallesi, 157 ada 39 parseldeki taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planımız dışında, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Tarım Alanı"nda kalmaktadır. Ayrıca taşınmazın niteliği "İçinde Evi Ve Kaynak Suyu Olan Seksen Dokuz Ağaçlı Zeytinlik " olduğu hususu bildirilmiştir. "

Kıymeti : 26.732.096,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

28/11/2006 tarih ve 6457 yevmiye numaralı " bu parsel aleyhine 789 parsel lehine su alma hakkı vardır."

28/11/2006 tarih ve 6457 yevmiye numaralı " işbu parsel içindeki su kaynağından membah suyu olarak kullanılmak üzere 48.000 YTL karşılığında 48 yıl süre ile Derinsu Doğal Kaynaksuları San. Ve Tic. Ltd. Şti lehine kaynak hakkı vardır. "

25/03/1992 tarih ve 1092 yevmiye numaralı eski eserdir

25/02/1992 tarih ve 617 yevmiye numaralı tarihi eserdir.

22/06/2023 tarih ve 13457 yevmiye numarası korunma alanı belirtmesi vardır.

28/11/2006 tarih ve 6456 yevmiye numaralı 23/11/2006 tarihinden itibaren yıllığı 1000 YTL bedelle 48 yıl müddetle Derinsu Doğal Kaynaksuları San. Ve Tic. Ltd. Şti lehine kira şerhi vardır.

Muhtesat: Bu yerin içinde ondokuz zeytin ağacı Ali Baba vakfına aittir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:50

03/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.