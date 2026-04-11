T.C. TİRE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/51 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Eskioba Mahalle/Köy, 146 Ada, 40 Parsel, 20.314,66 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmaz

Dosyada yer alan 12/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Taşınmaz tapu kayıtlarında ?Tarla? olarak kayıtlı olup yüzölçümü 20.314,66 m2?dir. Parselin kendine ait elektriği ve suyu yoktur. Komşu parsellerden su alınarak sulanan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz zeminde tarla görünümündedir. Keşif esnasında içerisinde yonca ekili olduğu görülmüştür. Parsel düze yakın eğimsiz bir arazide bulunmaktadır. Arazinin toprak yapısı killi-tınlı, profil derinliği ve su tutma kapasitesi yüksek topraklar grubuna girmektedir. Taşınmaz topografik özellikleri, toprak yapısı ve konumu itibariyle mutlak tarım arazisi sınıfına girmektedir.

Geometrik şekli dikdörtgen şeklinde biçimlidir. Güney batı cephesinden Asfalt Kadastro yoluna cephesi vardır. Diğer Tüm cepheler komşu parseller ile çevrilidir. Elektrik yakınından geçmektedir. Sulu Tarım yapılmaktadır.. Meskün sahaya yakındır.Taşınmazın ağaç muhdesatı bulunmaktadır.

Adresi : Eskioba Mah. Çayırormanı Mevkii, İzmir Asfaltı Köy Çevresi Küme Evleri Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 20.314,66 m2

İmar Durumu : Tire Belediyesi İmar ve şehircilik Müdürlüğünün Yazısında İlgi yazınız ile Tire ilçesi, Eskioba mahallesi, 146 ada, 40 parsel numaralı tarla niteliğindeki taşınmaz ile ilgili bilgi/belge istemektesiniz.

A- Eskioba mahallesi, 146 ada, 40 parsel numaralı tarla niteliğindeki taşınmaz, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planımız dışında kalmakta olup, izmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım imar Planında, tarım alanında yer almaktadır. Denilmektedir.

Kıymeti : 15.845.434,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:30

07/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.