T.C. TİRE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/435 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN 1/3 payı satılacaktır.

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Alacalı Mahalle, 120 Ada, 102 Parsel, Tarla, 30.095,72 m2, 1/3 payı

Dosyada yer alan 19/07/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Taşınmazın Yeri ve Özellikleri

Taşınmaz, Alacalı mahallesinin kuzeyinde, ova konumlu alanda, mahalle merkezine 1750 metre, asfalt kenarına yakın konumda yer almaktadır. Etrafında aynı özelikleri taşıyan taşınmazlar ile çevrilidir. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Sınırları özel şahıs taşınmazları ile çevrilidir.

Zirai yönden değerlendirme:

Taşınmazın topoğrafik yapısının düz olduğu, bu durumun tarımsal faaliyetleri sınırlamadığı tespit edilmiştir. Toprak yapısının kumlu-killi-tınlı karakterde, toprak derinliğinin iyi, su tutma kapasitesinin ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz içerisinde sondaj bulunmayıp dışarıdan temin edilerek sulu tarım yapıldığı görülmüştür. Bölge geneliyle de sulanabilir tarım arazisidir.

Söz konusu özellikler dikkate alındığında taşınmazın, toprak yapısı, eğim durumu ve verimlilik kriterleri bakımından mutlak tarım arazisi sınıfında yer aldığı kanaatine varılmıştır. Keşif sırasında taşınmaz üzerinde biber ekili bulunduğu tespit edilmiştir.

Mevcut bitki deseni ve arazi yapısı birlikte değerlendirildiğinde, taşınmazın halihazırda ekili tarım (tarla) amacıyla kullanıldığı ve bu kullanım şekline uygun olduğu, ancak topoğrafik ve edafik (toprak) özelliği nedeniyle yüksek verimli tarım arazisi olduğu için dikili tarıma da uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Adresi : Alacalı Mah. 120 Ada, 102 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 30.095,72 m2

Arsa Payı : 1/3

İmar Durumu : 2026/110075 sayılı yazılarında ?Alacalı mahallesi, 120 ada, 102 parsel numaralı niteliğindeki taşınmaz, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarımız dışında, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında, tarım alanında yer almaktadır.? denilmektedir.

Kıymeti : 6.019.144,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.