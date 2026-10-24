T.C. TİRE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/667 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSatışa konu İzmir İli Tire İlçesi Eskioba Mahallesi Mermerli Kuyu Mevkii 110 ada 46 parsel numarasında, tarla vasıflı 18.702,13 m2 yüzölçümle borçlu E.... K.... adına 1/2ve borçlu M...... K......adına 1/2 hisse ile kayıtlıdır. Taşınmazın yeri ve özellikleri ;Taşınmaz, Eskioba mahallesinin kuzeyinde, ova konumlu alanda, mahalle merkezine 1600 metre, asfalt kenarında konumda yer almaktadır. Etrafında aynı özelikleri taşıyan taşınmazlar ile çevrilidir. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Sınırları özel şahıs taşınmazları ile çevrilidir. Zirai yönden değerlendirme; Taşınmazın topoğrafik yapısının düz olduğu, bu durumun tarımsal faaliyetleri sınırlamadığı tespit edilmiştir. Toprak yapısının kumlu-killi-tınlı karakterde, toprak derinliğinin iyi, su tutma kapasitesinin ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz sulanabilir tarım arazisidir. Söz konusu özellikler dikkate alındığında taşınmazın, toprak yapısı, eğim durumu ve verimlilik kriterleri bakımından mutlak tarım arazisi sınıfında yer aldığı kanaatine varılmıştır. Keşif sırasında taşınmaz üzerinde biber ekili bulunduğu tespit edilmiştir. Mevcut bitki deseni ve arazi yapısı birlikte değerlendirildiğinde, taşınmazın halihazırda ekili tarım (tarla) amacıyla kullanıldığı ve bu kullanım şekline uygun olduğu, ancak topoğrafik ve edafik (toprak) özelliği nedeniyle yüksek verimli tarım arazisi olduğu için dikili tarıma da uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Her iki borçlunun hisse oranı da 1/2 + 1/2 şeklinde olup, taşınmazın tamamı satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 18.702,13 m2

İmar Durumu :112159 sayılı yazılarında ''Eskioba Mahallesi, 110 ada 46 parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarımız dışında olup, İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım arazisinde kalmaktadır.'' denilmektedir.

Kıymeti : 11.221.278,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:46

23/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.