T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: FATMA ÖZ, KADİR YALÇINTEPE

DAVALI: TOKAT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ, TOKAT MALİYE HAZİNESİ

Davacının davalı aleyhine açmış olduğu Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe dayalı) davasında davacının Tokat İli Merkez İlçesi Eze Köyü 134 ada 21 parsel sayılı taşınmazın davacı tarafından uzun süredir kullandığını iddia edip adına tapuya kayıt ve tescilini talep ettiğinden, bu yerde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememizin 2024/270 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.