T.C. TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı veraset belgesi talepli dava dosyasında, davacı vekili Av. Emrullah Özer'in muris 43561364068 TC Kimlik nolu FATMA TELLİ'nin Mirasçılık belgesinin çıkartılmasını talep etmiştir.

Nüfus kayıtları celp edilmiş, Nüfus Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda FATMA TELLİ'nin mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşılmıştır.

4721 Sayılı Medeni Kanunun 594. Maddesi gereği veraset belgesi talep edilen FATMA TELLİ'nin mirasçıları tespit edilemediğinden, mirasçı olduğunu iddia edenlerin 1 ay içerisinde mahkememize müracaatları, müracaat eden olmadığı taktirde adı geçenin mirasçısının Hazine kabul edileceği hususu ilan olunur.