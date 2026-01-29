Resmi İlanlar
T.C. TOMARZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/212 ESAS.....2025/227 ESAS
KAMULAŞTIRMA İLANI
2025/212 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, Işıklar Mahallesi, 103 ada 44 parsel
MALİKİ : Erhan Çakır, Ersin Çakır ve Diğerleri
2025/213 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, Kapukaya Mahallesi, 839 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Hasan Aslan
2025/214 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, Kapukaya Mahallesi, 835 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Yaşar Duman
2025/215 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, Kapukaya Mahallesi, 838 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Hatice Kahraman
2025/216 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, 1613 ada 8 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Necla Kural, Yusuf Tekcan ve Diğerleri
2025/217 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, 1619 ada 4 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Gıyasi Nalbant
2025/218 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, 1613 ada 7 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Hüseyin Eroğlular
2025/219 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 20 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Tapu Kaydında Malik İsmi Mevcut Değildir
2025/220 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, 1612 ada 16 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Tapu Kaydında Malik İsmi Mevcut Değildir
2025/221 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 6 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Ramazan Taysi, Murat Taysi ve Diğerleri
2025/222 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 843 ada 3 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Kahya Arslan
2025/223 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 841 ada 20 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Fethi Kulak
2025/224 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 5 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Fethi Kulak
2025/225 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 4 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Emir Ali Demirezen
2025/226 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 19 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : Faruk Güneş
2025/227 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 843 ada 2 parsel
MALİKİN ADI SOYADI : İsmail Gürbüz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE : TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi)
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği, mahkemece tespit edilen değerin hak sahibi/sahipleri adına Tomarza Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak dava dosyasına bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenlerle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. Maddesi ile 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.