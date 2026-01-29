T.C. TOMARZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/212 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, Işıklar Mahallesi, 103 ada 44 parsel

MALİKİ : Erhan Çakır, Ersin Çakır ve Diğerleri

2025/213 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, Kapukaya Mahallesi, 839 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Hasan Aslan

2025/214 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, Kapukaya Mahallesi, 835 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Yaşar Duman

2025/215 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, Kapukaya Mahallesi, 838 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Hatice Kahraman

2025/216 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, 1613 ada 8 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Necla Kural, Yusuf Tekcan ve Diğerleri

2025/217 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, 1619 ada 4 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Gıyasi Nalbant

2025/218 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, 1613 ada 7 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Hüseyin Eroğlular

2025/219 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 20 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Tapu Kaydında Malik İsmi Mevcut Değildir

2025/220 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, 1612 ada 16 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Tapu Kaydında Malik İsmi Mevcut Değildir

2025/221 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 6 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Ramazan Taysi, Murat Taysi ve Diğerleri

2025/222 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 843 ada 3 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Kahya Arslan

2025/223 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 841 ada 20 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Fethi Kulak

2025/224 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 5 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Fethi Kulak

2025/225 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 4 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Emir Ali Demirezen

2025/226 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 842 ada 19 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : Faruk Güneş

2025/227 ESAS

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER : Tomarza İlçesi, 3.Mıntıka Mahallesi, 843 ada 2 parsel

MALİKİN ADI SOYADI : İsmail Gürbüz

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE : TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi)

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltileceği, mahkemece tespit edilen değerin hak sahibi/sahipleri adına Tomarza Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak dava dosyasına bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenlerle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. Maddesi ile 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.