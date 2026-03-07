T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Davacı Türkiye Sigorta A.Ş vekili tarafından, davalı Selçuk SAVAN hakkında başlatılan Torbalı İcra Müdürlüğünün 2024/8208 Esas sayılı dosyasına borçlu tarafın itirazı üzerine, davacı tarafça itirazın iptali davası açılmış olup, davalı Selçuk SAVAN'a dava dilekçesinin ve ön inceleme gününün tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememizce dava dilekçesinin ve ön incele duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi yukarıda özetlenmiş olup, 6100 Sayılı HMK.139.ç md.gereği tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, geçerli bir özrünüz olmadan ön inceleme duruşma günü olan 02/06/2026 günü saat:10:15'de mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.