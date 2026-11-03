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T.C. TORBALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

04-11-2026 00.00
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T.C. TORBALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/386, 390, 391, 405, 406, 407, 408, 409,410,411,412,413,

414,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili tarafından aşağıda isim ve soy ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili dasvasında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazla ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 güniçinde;
a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
b-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
c-)Bu tür davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yönetileceği,
d-)Ön inceleme duruşmasının 02/12/2026 günü, 2026/405 Esas 09:30, 2026/406 Esas 09:35, 2026/407 Esas, 09:40, 2026/408 Esas 09:45, 2026/409 Esas 09:50, 2026/410 Esas 09:55, 2026/411 Esas 10:00, 2026/412 Esas 10:05, 2026/413 Esas 10:10, 2026/414 Esas 10:15, 2026/415 Esas 10:20, 2026/416 Esas 10:25, 2026/417 Esas 10:30, 2026/418 Esas 10:35, 2026/419 Esas 10:40, 2026/420 Esas 10:45, 2026/421 Esas 10:50, 2026/422 Esas 10:55, 2026/423 Esas 11:00, 2026/424 Esas 11:05, 2026/425 Esas 11:10, 2026/426 Esas 11:15, 2026/427 Esas 11:20, 2026/427 Esas 11:25, 2026/428 Esas 11:30, 2026/429 Esas 11:35, 2026/430 Esas 11:40, 2026/431 Esas 11:45, 2026/432 Esas 11:50, 2026/433 Esas 11:55, 2026/434 Esas 12:00, 2026/435 Esas, 2026/436 Esas 2026/437 Esas, 2026/438 Esas, 2026/439 Esas, 2026/440 Esas, 2026/441 Esas 09:00, 2026/442 Esas 09:03, 2026/443 Esas 09:08 2026/444 Esas 09:13, 2026/445 Esas 09:18, 2026/446 Esas 09:23'den 12/01/2027 günü 2026/386 Esas 11:15'den, 15/01/2027 günü 2026/390 Esas 11:18'den, 2026/391 Esas 10:38'den itibaren Torbalı 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,
e-)Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası TorbalıŞubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.

 

DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/405 ESASDURMUŞ ŞOLEUM
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
Dosya No:Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Muratbey221-13713,76'ya
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/406 ESASYAPI MERKEZİ İNŞ.VE SAN. GİBİ.
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
Dosya No:Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Ortaköy159-92976,49 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/407 ESASNACİYE AYTAN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli113-3828,94 m² mülkiyet, 1627,51 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/408 ESASDENİZ GÖKMEN - GÜLFİYE YAVAŞ- HATİCE ÖZYÖRÜK-MUHİTTİN MUTLU- SEFAHETTİN UYSAL- TÜRKAN AY- ZAFER UYSAL
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli113-61901,60 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/409 ESASCENNET ATAGÜN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli110-5722,94 m² mülkiyet, 951,38 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/410 ESASÖZER YILDIZ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli110-671104,57 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/411 ESASMEHMET NURİ KORKUTATA
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli110-37193,23 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/412 ESASBİLGİ SERTKAYA- BİLGİ ÇETİN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli110-243785,87 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/413 ESASCENNET ATAGÜN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli110-239,75 m² mülkiyet, 2250,74 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/414 ESASSADIK ÖZGÜR TURAN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli110-18785,01 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/415 ESASNACİ BURUNCUK
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli110-16635,44 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/416 ESASBUKET BURUNCU-HÜSEYİN KURTULUŞ BURUNCUK-TUNAY BURUNCUK
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli105-5548,72 m² mülkiyet, 289,91 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/417 ESASBUKET BURUNCU-HÜSEYİN KURTULUŞ BURUNCUK-TUNAY BURUNCUK
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli105-52290,97 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/418 ESASAHMET FEVZİ ÜNVER-ERHAN ÜNVER
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Yelkenli105-4021,25 m² mülkiyet, 1459,91 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/419 ESASEMİNE KABACA
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli121-3344,36 m² mülkiyet, 379,45 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/420 ESASSINIRLI SORUMLU ÇAKIRBEYLİ ZEYTİN KONUT YAPI KOOPERATİFİ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli121-3617,14 m² mülkiyet, 240,52 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/421 ESASERSAN ER
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli121-39449,68 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/422 ESASAYŞE SÜTÇÜ- AYŞEGÜL ÖZDAL- BİRCAN KÖZ-ÇELİK SARITAÇ- ERKAN AVCI- FIRAT BEŞALTI- GÜLAY KAYA DORA- HARUN ÇAYIR- HÜLYA CANCAN- MAHMUT ABDAN-MEHMET KALENDER- MELİKE TANIŞ- MERVE GÜNBAŞ- MÜNASİP ÇAPAR- PINAR ÖZDOĞAN- POLAT BEŞALTI-SEFER ENGİN- SELMA SÜRÜCÜOĞLU- SELVİ YILMAZER- SEMRAN ÇETİNKAYA- SEZER ALTUNTAŞ- ŞEYHMUS CANCAN- ŞÜHEDA ÖZDAL- ADİGAR BAYSAL- ZAHİDE GÜMÜŞ- ZAHİDE KOÇ-ZEYNEP KILINÇ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli121-89,84 mülkiyet, 1640,81 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/423 ESASAHMET BAŞTÜRK- AYŞE YILMAZ- CEMİLE ACAR-DURMUŞ ALİ BAŞTÜRK- HAKAN DOĞAN-HALİM BAŞTÜRK- HAMDİ BAŞTÜRK- İSMAİL DOĞAN- LATİF BAŞTÜRK- MÜZEYYEN BAŞTÜRK- NECATİ DOĞAN-SEMA DOĞAN- ZEYNEL BAŞTÜRK
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli164-1 (12,13)17,14 mülkiyet, 1585,24 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/424 ESASAHMET KARASEL
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli162-14440,47 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/425 ESASSENİHA AKSOY-ELİF SOYKAN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli162-71233,20 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/426 ESASAHMET BAŞTÜRK- AYŞE YILMAZ- CEMİLE ACAR-DURMUŞ ALİ BAŞTÜRK- HAKAN DOĞAN-HALİM BAŞTÜRK- HAMDİ BAŞTÜRK- İSMAİL DOĞAN- LATİF BAŞTÜRK- MÜZEYYEN BAŞTÜRK- NECATİ DOĞAN-SEMA DOĞAN- ZEYNEL BAŞTÜRK
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli161-5 (11,12,13)58,69 mülkiyet, 1983,11 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/427 ESASAHMET BAŞTÜRK- AYŞE YILMAZ- CEMİLE ACAR-DURMUŞ ALİ BAŞTÜRK- HAKAN DOĞAN- HALİM BAŞTÜRK- HAMDİ BAŞTÜRK- İSMAİL DOĞAN-LATİF BAŞTÜRK- MÜZEYYEN BAŞTÜRK- NECATİ DOĞAN- SEMA DOĞAN- ZEYNEL BAŞTÜRK
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli110-13907,68 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/428 ESASAYSUN ÇİĞDEM- ZELİHA AKKAŞ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çakırbeyli109-11059,44 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/429 ESASKEMAL KESKİN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca140-1314,59 mülkiyet, 382,29 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/430 ESASAYNUR EKİCİ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca141-336,28 mülkiyet, 1077,86 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/431 ESASİBRAHİM CİVLEZ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca141-21,82 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/432 ESASHALİS KARAKAYA- HANİFE ÖNCEL- MUSTAFA GİRİZ- SEZAİ KURUDAN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca117-88109,44 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/433 ESASTURAN ULGAÇ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca145-7331,02 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/434 ESASNİLGÜN DEVRİM
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca146-2735,71 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/435 ESASŞÜKRÜ GÖKÇEN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca116-81640,86 m² daimi irtifak
    
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/436 ESASHANİFE ÖZCAL- MUZAFFER ÖGE-NERİMAN AYDIN-YUSUF ÖGE
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca116-831932,23m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/437 ESASEMEL DEMİR- EMİN ERUZUNDAL- RUKİYE EGE-
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca116-931035,37 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/438 ESASZÜBEYİR GÜVENÇ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca116-7240,20 m² mülkiyet 795,77 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/439 ESASVARKİM ENDÜSTRİ VE YAPI KİMYASALLARI İNŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca111-721119,30 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/440 ESASAHMET GÜNENÇ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca111-6524,70 mülkiyet, 1114,94 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/441 ESASFEDA BAŞ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca111-391638,28m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/442 ESASFARUK KARAGÜZEL
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca111-36121,92 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/443 ESASORHAN DEMİRCİ
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca104-91175,49 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/444 ESASCAFER TOSUN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca104-625,85 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/445 ESASNURULLAH CANDAN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca102-5738,03 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/446 ESASLİNÜFER BAYTUS
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Dağkızılca120-21886,34m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/386 ESASARZI ŞEN- ASİYE OZLU- ATİKE KARTOP-AZİZ KASAP-BURCU KAMÇICI- BURCİN KARTOP KISAKÖSE-CELALİTTİN ŞEN- EBRU GÜLDAĞLAR EREN- ESRA GÜLDAĞLAR YAYIL- GAMZE ALÇİ- GÜLŞEN ERKORKMAZ-İBRAHİM ŞEN- İMREN ŞEN- İSMAİL ŞEN- MUSTAFA KALINPARMAK- MUSTAFA ŞEN-RECEP KASAP- SALİHA ŞEN- SEYHAN FİKİR-SILA ÇAĞLIYAN- ŞEHRİBAN KARTOP- YAŞAR KALINPARMAK- ZUHAL ŞEN
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Taşkesik0-224831,96 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/390 ESASKONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Gazi Mustafa Kemal252-11207,39 m² mülkiyet, 12006,65 m² daimi irtifak
 
DOSYA NO :DAVALILAR :
2026/391 ESASÖMER ÜNAL- BARLASLAR TEKSTİL DERİ İNŞ.TURZ. EMLAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
 Mah/Köy:Ada-Parsel No:Kamulaştırma :
 Çaybaşı0/17574895,60 m² daimi irtifak
#İlangovtr Basın no ILN02584233