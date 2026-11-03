T.C. TORBALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. TORBALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/386, 390, 391, 405, 406, 407, 408, 409,410,411,412,413,
414,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili tarafından aşağıda isim ve soy ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili dasvasında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazla ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 güniçinde;
a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
b-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
c-)Bu tür davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yönetileceği,
d-)Ön inceleme duruşmasının 02/12/2026 günü, 2026/405 Esas 09:30, 2026/406 Esas 09:35, 2026/407 Esas, 09:40, 2026/408 Esas 09:45, 2026/409 Esas 09:50, 2026/410 Esas 09:55, 2026/411 Esas 10:00, 2026/412 Esas 10:05, 2026/413 Esas 10:10, 2026/414 Esas 10:15, 2026/415 Esas 10:20, 2026/416 Esas 10:25, 2026/417 Esas 10:30, 2026/418 Esas 10:35, 2026/419 Esas 10:40, 2026/420 Esas 10:45, 2026/421 Esas 10:50, 2026/422 Esas 10:55, 2026/423 Esas 11:00, 2026/424 Esas 11:05, 2026/425 Esas 11:10, 2026/426 Esas 11:15, 2026/427 Esas 11:20, 2026/427 Esas 11:25, 2026/428 Esas 11:30, 2026/429 Esas 11:35, 2026/430 Esas 11:40, 2026/431 Esas 11:45, 2026/432 Esas 11:50, 2026/433 Esas 11:55, 2026/434 Esas 12:00, 2026/435 Esas, 2026/436 Esas 2026/437 Esas, 2026/438 Esas, 2026/439 Esas, 2026/440 Esas, 2026/441 Esas 09:00, 2026/442 Esas 09:03, 2026/443 Esas 09:08 2026/444 Esas 09:13, 2026/445 Esas 09:18, 2026/446 Esas 09:23'den 12/01/2027 günü 2026/386 Esas 11:15'den, 15/01/2027 günü 2026/390 Esas 11:18'den, 2026/391 Esas 10:38'den itibaren Torbalı 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,
e-)Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası TorbalıŞubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/405 ESAS
|DURMUŞ ŞOLEUM
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Dosya No:
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Muratbey
|221-137
|13,76'ya
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/406 ESAS
|YAPI MERKEZİ İNŞ.VE SAN. GİBİ.
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Dosya No:
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Ortaköy
|159-9
|2976,49 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/407 ESAS
|NACİYE AYTAN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|113-38
|28,94 m² mülkiyet, 1627,51 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/408 ESAS
|DENİZ GÖKMEN - GÜLFİYE YAVAŞ- HATİCE ÖZYÖRÜK-MUHİTTİN MUTLU- SEFAHETTİN UYSAL- TÜRKAN AY- ZAFER UYSAL
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|113-61
|901,60 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/409 ESAS
|CENNET ATAGÜN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|110-57
|22,94 m² mülkiyet, 951,38 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/410 ESAS
|ÖZER YILDIZ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|110-67
|1104,57 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/411 ESAS
|MEHMET NURİ KORKUTATA
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|110-37
|193,23 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/412 ESAS
|BİLGİ SERTKAYA- BİLGİ ÇETİN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|110-24
|3785,87 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/413 ESAS
|CENNET ATAGÜN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|110-23
|9,75 m² mülkiyet, 2250,74 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/414 ESAS
|SADIK ÖZGÜR TURAN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|110-18
|785,01 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/415 ESAS
|NACİ BURUNCUK
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|110-16
|635,44 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/416 ESAS
|BUKET BURUNCU-HÜSEYİN KURTULUŞ BURUNCUK-TUNAY BURUNCUK
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|105-55
|48,72 m² mülkiyet, 289,91 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/417 ESAS
|BUKET BURUNCU-HÜSEYİN KURTULUŞ BURUNCUK-TUNAY BURUNCUK
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|105-52
|290,97 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/418 ESAS
|AHMET FEVZİ ÜNVER-ERHAN ÜNVER
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Yelkenli
|105-40
|21,25 m² mülkiyet, 1459,91 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/419 ESAS
|EMİNE KABACA
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|121-33
|44,36 m² mülkiyet, 379,45 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/420 ESAS
|SINIRLI SORUMLU ÇAKIRBEYLİ ZEYTİN KONUT YAPI KOOPERATİFİ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|121-36
|17,14 m² mülkiyet, 240,52 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/421 ESAS
|ERSAN ER
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|121-39
|449,68 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/422 ESAS
|AYŞE SÜTÇÜ- AYŞEGÜL ÖZDAL- BİRCAN KÖZ-ÇELİK SARITAÇ- ERKAN AVCI- FIRAT BEŞALTI- GÜLAY KAYA DORA- HARUN ÇAYIR- HÜLYA CANCAN- MAHMUT ABDAN-MEHMET KALENDER- MELİKE TANIŞ- MERVE GÜNBAŞ- MÜNASİP ÇAPAR- PINAR ÖZDOĞAN- POLAT BEŞALTI-SEFER ENGİN- SELMA SÜRÜCÜOĞLU- SELVİ YILMAZER- SEMRAN ÇETİNKAYA- SEZER ALTUNTAŞ- ŞEYHMUS CANCAN- ŞÜHEDA ÖZDAL- ADİGAR BAYSAL- ZAHİDE GÜMÜŞ- ZAHİDE KOÇ-ZEYNEP KILINÇ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|121-8
|9,84 mülkiyet, 1640,81 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/423 ESAS
|AHMET BAŞTÜRK- AYŞE YILMAZ- CEMİLE ACAR-DURMUŞ ALİ BAŞTÜRK- HAKAN DOĞAN-HALİM BAŞTÜRK- HAMDİ BAŞTÜRK- İSMAİL DOĞAN- LATİF BAŞTÜRK- MÜZEYYEN BAŞTÜRK- NECATİ DOĞAN-SEMA DOĞAN- ZEYNEL BAŞTÜRK
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|164-1 (12,13)
|17,14 mülkiyet, 1585,24 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/424 ESAS
|AHMET KARASEL
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|162-14
|440,47 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/425 ESAS
|SENİHA AKSOY-ELİF SOYKAN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|162-7
|1233,20 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/426 ESAS
|AHMET BAŞTÜRK- AYŞE YILMAZ- CEMİLE ACAR-DURMUŞ ALİ BAŞTÜRK- HAKAN DOĞAN-HALİM BAŞTÜRK- HAMDİ BAŞTÜRK- İSMAİL DOĞAN- LATİF BAŞTÜRK- MÜZEYYEN BAŞTÜRK- NECATİ DOĞAN-SEMA DOĞAN- ZEYNEL BAŞTÜRK
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|161-5 (11,12,13)
|58,69 mülkiyet, 1983,11 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/427 ESAS
|AHMET BAŞTÜRK- AYŞE YILMAZ- CEMİLE ACAR-DURMUŞ ALİ BAŞTÜRK- HAKAN DOĞAN- HALİM BAŞTÜRK- HAMDİ BAŞTÜRK- İSMAİL DOĞAN-LATİF BAŞTÜRK- MÜZEYYEN BAŞTÜRK- NECATİ DOĞAN- SEMA DOĞAN- ZEYNEL BAŞTÜRK
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|110-13
|907,68 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/428 ESAS
|AYSUN ÇİĞDEM- ZELİHA AKKAŞ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çakırbeyli
|109-1
|1059,44 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/429 ESAS
|KEMAL KESKİN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|140-13
|14,59 mülkiyet, 382,29 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/430 ESAS
|AYNUR EKİCİ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|141-3
|36,28 mülkiyet, 1077,86 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/431 ESAS
|İBRAHİM CİVLEZ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|141-2
|1,82 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/432 ESAS
|HALİS KARAKAYA- HANİFE ÖNCEL- MUSTAFA GİRİZ- SEZAİ KURUDAN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|117-88
|109,44 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/433 ESAS
|TURAN ULGAÇ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|145-7
|331,02 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/434 ESAS
|NİLGÜN DEVRİM
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|146-27
|35,71 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/435 ESAS
|ŞÜKRÜ GÖKÇEN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|116-81
|640,86 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/436 ESAS
|HANİFE ÖZCAL- MUZAFFER ÖGE-NERİMAN AYDIN-YUSUF ÖGE
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|116-83
|1932,23m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/437 ESAS
|EMEL DEMİR- EMİN ERUZUNDAL- RUKİYE EGE-
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|116-93
|1035,37 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/438 ESAS
|ZÜBEYİR GÜVENÇ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|116-72
|40,20 m² mülkiyet 795,77 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/439 ESAS
|VARKİM ENDÜSTRİ VE YAPI KİMYASALLARI İNŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|111-72
|1119,30 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/440 ESAS
|AHMET GÜNENÇ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|111-65
|24,70 mülkiyet, 1114,94 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/441 ESAS
|FEDA BAŞ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|111-39
|1638,28m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/442 ESAS
|FARUK KARAGÜZEL
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|111-36
|121,92 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/443 ESAS
|ORHAN DEMİRCİ
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|104-91
|175,49 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/444 ESAS
|CAFER TOSUN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|104-62
|5,85 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/445 ESAS
|NURULLAH CANDAN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|102-57
|38,03 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/446 ESAS
|LİNÜFER BAYTUS
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Dağkızılca
|120-21
|886,34m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/386 ESAS
|ARZI ŞEN- ASİYE OZLU- ATİKE KARTOP-AZİZ KASAP-BURCU KAMÇICI- BURCİN KARTOP KISAKÖSE-CELALİTTİN ŞEN- EBRU GÜLDAĞLAR EREN- ESRA GÜLDAĞLAR YAYIL- GAMZE ALÇİ- GÜLŞEN ERKORKMAZ-İBRAHİM ŞEN- İMREN ŞEN- İSMAİL ŞEN- MUSTAFA KALINPARMAK- MUSTAFA ŞEN-RECEP KASAP- SALİHA ŞEN- SEYHAN FİKİR-SILA ÇAĞLIYAN- ŞEHRİBAN KARTOP- YAŞAR KALINPARMAK- ZUHAL ŞEN
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Taşkesik
|0-224
|831,96 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/390 ESAS
|KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Gazi Mustafa Kemal
|252-1
|1207,39 m² mülkiyet, 12006,65 m² daimi irtifak
|DOSYA NO :
|DAVALILAR :
|2026/391 ESAS
|ÖMER ÜNAL- BARLASLAR TEKSTİL DERİ İNŞ.TURZ. EMLAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|İZMİR İLİ, TORBALI İLÇESİ;
|Mah/Köy:
|Ada-Parsel No:
|Kamulaştırma :
|Çaybaşı
|0/1757
|4895,60 m² daimi irtifak