T.C. TORBALI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Nevzat ŞİMŞEK tarafından İzmir ili, Torbalı ilçesi, Çakırbeyli mahallesinde kain 127 ada 50 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi ile dava açıldığı ancak davalılardan Ahmet ve Emine kızı, 28.08.1941 doğumlu Emine ŞİMŞEK'e dava dilekçesinin tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi yukarıda özetlenmiş olup, HMK'nın 122 ve 317 maddeleri gereği tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi mahkememize sunabileceğiniz, HMK'nın 128. maddesi gereği bu süre içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen hususların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 139/ç, 129/2. maddeleri gereği delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize eklemeniz, getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, dilekçenizi verdiğinizde gerekli delil avansını mahkeme veznesine yatırmanız, duruşma günü olan 24.12.2026 günü saat 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız ve tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca eksik husus bulunmadığı takdirde aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.