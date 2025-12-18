Resmi İlanlar
T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
19-12-2025 00.00
T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 11/03/2025 tarih ve 210 karar numaralı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile kısmi kamulaştırma kararı alındığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/402 Esas sayılı dosyasının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 09/12/2025
İLİ : ERZURUM
İLÇESİ : TORTUM
|Sıra No
|Esas No
|Mahallesi
|Maliki
|Pay
|Ada
|Parsel No
|Yüz Ölçümü (m²)
|Vasfı
|Duruşma Tarihi
|Duruşma Saati
|1
|2025/402
|Şenyurt (Şeyhefendi) Mahallesi
|Salim Öztürk
|Tam
|516
|4
|6,49
|Tarla
|19.02.2026
|09:25
|2
|2025/402
|Şenyurt (Şeyhefendi) Mahallesi
|Salim Öztürk
|Tam
|491
|25
|164,34
|Tarla
|19.02.2026
|09:25
#İlangovtr Basın no ILN02364285