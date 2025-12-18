T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 11/03/2025 tarih ve 210 karar numaralı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile kısmi kamulaştırma kararı alındığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/402 Esas sayılı dosyasının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 09/12/2025

İLİ : ERZURUM

İLÇESİ : TORTUM