T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

19-12-2025 00.00

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 11/03/2025 tarih ve 210 karar numaralı  Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile kısmi kamulaştırma kararı alındığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/402 Esas sayılı dosyasının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 09/12/2025

 

İLİ : ERZURUM          

İLÇESİ : TORTUM

 

Sıra NoEsas NoMahallesiMalikiPayAdaParsel NoYüz Ölçümü (m²)VasfıDuruşma TarihiDuruşma Saati
12025/402Şenyurt (Şeyhefendi) MahallesiSalim ÖztürkTam51646,49Tarla19.02.202609:25
22025/402Şenyurt (Şeyhefendi) MahallesiSalim ÖztürkTam49125164,34Tarla19.02.202609:25
#İlangovtr Basın no ILN02364285