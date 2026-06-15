T.C. TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: HURİYE BOŞNAK ÇELİK-39490371444

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında dava konusu Gümüşhane İli, Torul ilçesi Yurt köyü 136 ada 3 parsel sayılı taşınmazlara yönelik davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında,

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize bilirkişi raporları ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, bila tebliğ iade edilmiştir. Yapılan tebligat işlemlerinden bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Huriye Boşnak Çelik'in 14.10.2026 günü saat 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunması, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmesi, iş bu ilan tarihinden itibaren bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 10.06.2026