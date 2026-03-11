T.C. TORUL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davalının adresinin boş olduğu, yapılan araştırmalar neticesinde adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; ön inceleme duruşmasının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü olan 21/05/2026 günü saat 09.25' de davacının duruşmaya katılmaması ve sizinde davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.02/03/2026