T.C. TORUL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davalıların yapılan araştırmalar neticesinde adreslerinin tespit edilemediği ve kendilerine tebligat anlaşılmakla; Davacı vekilinin dava dilekçesindeki Gümüşhane ili, Torul İlçesi, Yurt Köyünde bulunan 136 da 11 parsel ve 155 ada 14 parsel sayılı taşınmazların ortaklığının giderilmesine ilişkin talebinin, tensip tutanağının ve ön inceleme duruşmasının davalılara ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü olan 24/09/2026 günü saat 10.05' de davacının duruşmaya katılmaması ve sizinde davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.10/07/2026