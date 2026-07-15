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T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/925 Esas
Aşağıda bilgileri yazılı Fatma Polat'ın mirasçısı olduğunu iddia eden kimselerin Türk Medeni Kanununun 594. Md. gereğince ilan tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde delilleri ile birlikte mahkememize başvurması, aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete gececeği ilan olur. 18.06.2026
ADI SOYADI : FATMA POLAT
BABA ADI : SALİH
ANNE ADI : FINDIK
DOĞUM YERİ : GÜMÜŞHANE
#İlangovtr Basın no ILN02510471