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T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

16-07-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

Sayı : 2025/925 Esas

Aşağıda bilgileri yazılı Fatma Polat'ın mirasçısı olduğunu iddia eden kimselerin Türk Medeni Kanununun 594. Md. gereğince ilan tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde delilleri ile birlikte mahkememize başvurması, aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete gececeği  ilan olur. 18.06.2026

 

ADI SOYADI : FATMA POLAT

BABA ADI : SALİH

ANNE ADI : FINDIK

DOĞUM YERİ : GÜMÜŞHANE

#İlangovtr Basın no ILN02510471