T.C. TRABZON 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Aşağıda bilgileri yazılı Fatma Polat'ın mirasçısı olduğunu iddia eden kimselerin Türk Medeni Kanununun 594. Md. gereğince ilan tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde delilleri ile birlikte mahkememize başvurması, aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete gececeği ilan olur. 18.06.2026

ADI SOYADI : FATMA POLAT

BABA ADI : SALİH

ANNE ADI : FINDIK

DOĞUM YERİ : GÜMÜŞHANE