Davacı Ali Köroğlu ile davalı Elodie Lhermıtte arasında görülen boşanma davasında dava dilekçesinde; tarafların 19 Mayıs 2015 tarihinde evlendiklerini, eşi ile arasındaki dil, kültür, inanç farklılıkları nedeni ile uyum sağlayamadıklarını, davalının davacıyı evden kovduğunu, davacının 25/06/2016 tarihinde Türkiye'ye döndüğünü belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen kendisine tebligat yapılamaması nedeniyle T.K'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde cevap, delil ve tanık dilekçesi sunmasına, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.