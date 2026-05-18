T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : MUSALLAM ALENEZI Trabzon İli Yomra İlçesi Kaşüstü Mah. İnci Prime Sitesi F Blok Kat: 3 B.B.: 12 Yomra/ TRABZON

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları, Bedel artırım dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/06/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporları, Bedel artırım dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.30.04.2026