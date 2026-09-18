T.C. TRABZON 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Halıme Nazarı ile davalı Mohammed İbrahimi arasında mahkememizde görülen boşanma davasında davacı vekili 03/09/2025 tarihli dava dilekçesinde; müvekkili ile davalının yaklaşık 45 yıl önce Afganistan'da evlendiklerini, 5 müşterek çocukları olduğunu, müvekkilinin sürekli olarak fiziksel şiddete maruz kaldığını, davalının kusurlu hareketleri nedeniyle şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirterek tarafların boşanmalarına, Müşterek çocuk Ali İbrahimi'nin velayetinin müvekkiline verilmesine hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen adresine yurt dışı tebligat çıkarılmış, ancak netice alınamamış olmakla; T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde cevap, delil ve tanıklarını sunmasına, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.