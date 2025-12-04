T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Maliye Hazinesi kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Maliye Hazinesi adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2025/252 Esas Tapu kayıt maliki Aydın Gürsoy, Meftüne Gürsoy, Murat Gürsoy, Mustafa Gürsoy, Fatma İhtiyar, Güler Ustaömer Yılmaz ve Nihal Ustaömer Ünsal'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 1098 ada 2 parsel sayılı 2.683,53 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Maliye Hazinesi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 12/12/2025 ve Saati: 09:58