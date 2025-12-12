T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde davacı TEDAŞ-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı TEDAŞ-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların TEDAŞ-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına mülkiyet veya irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların TEDAŞ-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı veya mülkiyet hakkının tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2025/332 Esas Tapu kayıt maliki Ali Birinci'ye ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 123 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 77,82 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/333 Esas Tapu kayıt maliki Ayşe Koz'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yalı Mahallesi 130 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 806,59 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/334 Esas Tapu kayıt maliki Raşide Çelik, Malike Şenel, Sefinur Öksüzoğlu, Ayşegül Pekin, Gürkan Öksüzoğlu, Kübra Öksüzoğlu ve Yunus Emre Öksüzoğlu'na ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 128 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 157,34 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/335 Esas Tapu kayıt maliki Naciye Öksüz, Sefinur Öksüzoğlu, Kemal Öksüz, Ömer Öksüz, Keziban Hiçyılmaz, Günsen Varol, İlhan Öksüz, Hasan Öksüz ve Kaniye Bıyıklıoğlu'na ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 128 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 55,50 m²'lik kısmına mülkiyet hakkı ve 328,29 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/336 Esas Tapu kayıt maliki Fadime Kefelioğlu'na ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 128 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 377,10 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/337 Esas Tapu kayıt maliki Meltem Öksüz'e ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 128 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 306,79 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/339 Esas Tapu kayıt maliki Nadiye Gürsoy ve Fatma Gürsoy'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 128 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 74,33 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/340 Esas Tapu kayıt maliki Hamdüne Kerim, Ali Gürsoy, Şaban Gürsoy ve Recep Gürsoy'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 246 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 42,38 m²'lik kısmında irtifak hakkı ve 246 ada 51 parsel sayılı taşınmazın 29,32 m² kısmında mülkiyet hakkı ve 282,95 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/341 Esas Tapu kayıt maliki Sevim Küçük, Hava Mutlu, Coşkun Şahin, Yıldıray Şahin, Hacer Şahin, Ekrem Şahin ve Nihat Şahin'e ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 128 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 582,50 m²'lik kısmının irtifak hakkı ve 243 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 145,77 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/342 Esas Tapu kayıt maliki Ayşe Batramanoğlu, Cavidan Birinci, Vildan Hallaç ve Samiye Ustaömeroğlu'na ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yalı Mahallesi 33 ada 50 parsel sayılı taşınmazın 26,73 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/343 Esas Tapu kayıt maliki Gürcan Berberoğlu, Yüksel Kuzey, Nuray Birinci, Şöhret Birincioğlu, Mahmut Birincioğlu, Melahat Zırığ, Güler Salgın, Şaduman Korkmaz, Nilgün Gürsoy Kaygı, Gülay Şendinç, Zakire Adanur, Nimet Abdik, Fatma Koz, Ahmet Keleş, Naciye Keleş, Erol Keleş, Nejmettin Keleş, Şener Keleş, Raziye Keleş, Şükrü Keleş, Nazım Keleş, Zahra Kalyoncu, Nazmiye Özer, Mustafa Seviğ, Süleyman Seviğ, Ali Yücel Birincioğlu, Aynur Birincioğlu, Nezahat Birincioğlu, Şükran Kurnaz, Ahmer Gürsoy, Hayriye Usta, Nilüfer Bıçakçıoğlu, Nazime Çebi, Nuran Mutlugil, İsmet Özer, Sebahat Özer, Kebire Özer, Osman Özer, Mehmet Özer, Hayati Özer, Necati Özer, Nihat Özer, Yücel Özer, Nuran Özer, Hüseyin Özer, Hava Özer, Fatma Yetim, Memnune Ofluoğlu, Leman Özer, Erdem Özer, Esra Özer, Kamil Özer, Gürkan Özer, Faruk Özer, Ömer Özer, Fatma Özer, Hakan Özer, Özcan Özer, Nahide Durmuş, Nazan Ürenli, Hamide Albayrak, Sema Özden Özer, İsmail Özer, Neriman Özer, İbrahim Özer ve Nail Özer'e ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 131 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 735,41 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/344 Esas Tapu kayıt maliki İlman Osmanoğlu, Çiğdem Ekinci, Hüriye Ekinci, Nuran Bekar, Salim Usta, Kenan Usta, Ufuk Usta, Serhat Usta, Murat Usta, Hatice Usta ve Aziz Usta'ya ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 129 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 18,85 m²'lik kısmında mülkiyet hakkının ve 79,26 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/346 Esas Tapu kayıt maliki Habil Gürsoy, Haydar Gürsoy, Safiye Gürsoy, İsmail Gürsoy, Bilal Gürsoy, Bilal Gürsoy ve Canan Gürsoy'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 117 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 538,21 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/347 Esas Tapu kayıt maliki Yücel Düzenli'ye ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 117 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 104,35 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/348 Esas Tapu kayıt maliki Abdul Bilgin'e ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 117 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 43,76 m²'lik kısmının mülkiyet hakkının ve 128,51 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/349 Esas Tapu kayıt maliki Fatma Pehlivan, Şükriye Pehlivan, Nuran Pehlivan, Naciye İsgent, Şükran Ayçiçek, Ayhan Akbaş ve Mecbure Akaş'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Fatih Mahallesi 1063 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 643,44 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/350 Esas Tapu kayıt maliki Fatma Pehlivan, Şükriye Pehlivan, Nuran Pehlivan, Baki Demirbaş, Yılmaz Demirbaş, Kamil Demirbaş, İsmail Demirbaş, Ali Demirbaş, Naciye İsgent, Şükran Ayçiçek, Ali Fuat Yeşilyurt, Cevdet Yeşilyurt, Celalettin Yeşilyurt, Kamil Yeşilyurt, Buşra Murat, Burak Murat, Ayhan Akbaş, Zeliha Balçın ve Mecbure Akbaş'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Fatih Mahallesi 1063 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 26,43 m²'lik kısmının mülkiyet hakkı ve 387,41 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/351 Esas Tapu kayıt maliki Ayşen Aslan, Ayten Taşan, Ayşegül Şahin, Aynur Mandıralı, Ali Şen, Osman Şen, Ömer Şen, Mihriban Taşğın, Feyza Betül Mandıralı, Emre Mandıralı, İbrahim Mandıralı, Fatma Mandıralı, Mehmet Mandıralı, Mustafa Mandıralı, Ali Haydar Mandıralı ve Asiye Şen'e ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Fatih Mahallesi 1072 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 103,72 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/352 Esas Tapu kayıt maliki Kadın Demirbaş, Baki Demirbaş, Yılmaz Demirbaş, Kamil Demirbaş, İsmail Demirbaş, Ali Demirbaş, Osman Demirbaş, Cemil Demirbaş, İsmail Hakkı Demirbaş, Rahime Gürsoy, Buşra Murat, Burak Murat, Yavuz Murat, Nevin Saltoğlu ve Asiye Demirbaş'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Fatih Mahallesi 1072 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 26,21 m²'lik kısmının mülkiyet hakkı ve 865,84 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/353 Esas Tapu kayıt maliki Merve Yılmaz, Murat Yılmaz, Melek Yılmaz, Zeynep Çelik, Kezban Düzenli, Temel Baki Akbulut, Osman Yaşar Akbulut, Gönül Akbulut, Namık Akbulut, Faik Akbulut, Süleyman Akbulut, Ömer Akbulut, İbrahim Akbulut, Emine Turan, Aynur Önçırak, Şenol Akbulut, Ömer Akbulut, Mustafa Akbulut, Neriman Akbulut, Hamide Koloğlu ve Zehra Karal'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Fatih Mahallesi 1065 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 116,17 m²'lik kısmına irtifak hakkı ve Trabzon ili, Arsin ilçesi, Fatih Mahallesi 1072 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 89,74 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/354 Esas Tapu kayıt maliki Nadire Gemici, Hasan Can Dündar, Merih İlhan, İsmail Dündar, Zekiye Akyazı, Asrı Dündar, Yurda Bozbaş Dündar, Murat Dündar, Hediye Sezer, Sebihan Dündar, Süleyman Dündar, Mehmet Dündar, Ali Dündar, Ahmet Dündar, Hatice Terzi ve Fatma Şimşek'e ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşilce Mahallesi 118 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 2.260,77 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/355 Esas Tapu kayıt maliki Hatun Keskin, Ümmiye Çepni, Emine Tüysüz, Kübilay Şimşek, Zeynep Altıntaş, İbrahim Şimşek, Feride Şimşek, Yakup Şimşek, Osman Şimşek, Hava Şimşek, Bayraktar Şimşek, Ahmet Şimşek ve Mustafa Şimşek'e ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 115 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 32,58 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/356 Esas Tapu kayıt maliki Neslihan Özyurt, Nurten Özer, Süleyman Taşkın, Rüstem Taşğın, Selma Taşkın, Murat Taşğın, Sebahat Taşgın, Adnan Taşkın, Ömer Taşğın, Ömer Çağrı Taşğın, Gizem Taşğın Durak, Betül Türedi, Rukiye Taşğın, Fatih Taşğın, Zeynep Öztürk, Naciye Demirbaş, Asiye Oskay, Sema Şanlı, Ayten Birinci, Emine Taşğın, Beyza Özyurt, Fatma Pekşen, Semiha Arsoy, Dilek Savran, Yasemin Özyurt, Zehra Özyurt, Cemil Özyurt, Yasemin Özyurt, Emine Osman, Derya Samat, Birnaz Peker, Keziban Beşir, Yusuf Beşir, Elif Beşir Yücel, Selen Beşir, Semra Beşir, Aslan Beşir, Keriman Büyükcivelek, Behice Tüysüzoğlu, Rıdvan Taşkın, Tuğba Aydın, Zeynep Keskin, Ayşegül Tellioğlu, Arzu Güler, Fatma Taşkın, Ertuğrul Taşkın, Binnaz Taşğın, Alp Aslan Taşğın, Berrin Taşğın, Hakkı Taşğın, Samet Taşğın, Seher Taşğın, Arslan Taşğın, Hamiye Taşğın, Rüştü Taşkın, Muammer Taşkın, Ahmet Aydın Taşğın, Hamdüne Taşğın, Rahmi Taşgın, Mehmet Taşgın, Osman Taşgın, Gülser Keleş, Nazmiye Yılmaz, Fatma Özer, Recep Özer, İsmail Özer, Temel Özer, Nejla Kurtoğlu, Sonnur Burma, Ali Burma ve Sevim Akçay'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşilce Mahallesi 118 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 68,06 m²'lik kısmının mülkiyet hakkı ve 240,61 m²'lik kısmına irtifak hakkı ve Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşilce Mahallesi 81 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 1.865,09 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/357 Esas Tapu kayıt maliki Nurettin Yılmaz, Halük Yılmaz ve Necmi Yılmaz'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 116 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 46,34 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/358 Esas Tapu kayıt maliki Ali Yıldırım'a ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 115 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 24,72 m²'lik kısmının mülkiyet hakkı ve 1.887,55 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/360 Esas Tapu kayıt maliki Rukiye (mustafa Kızı), Ayşe (mustafa Kızı), Emine (osman Kızı), Zehra Öksüz, Merve Güleç, Barış Bülbül, Naciye Gülsoy, Ayşe Aydın, Leyla Gürsoy,sevgi Şahin, Bahriye Ceylan, Nejla Şeyhoğlu, Gülcemal Usta, Temel Bektaşoğlu, Yakup Bektaşoğlu, Bilal Bektaşoğlu, Zeki Bektaşoğlu, Neşat Bektaşoğlu, Hüseyin Bektaşoğlu, Mustafa Bektaşoğlu, Reyhan Şanlı, Hediye Gürsoy, Rahman Sarıalioğlu, Yasemin Keleş, Neslihan Gül Adanur, Kenan Sarıalioğlu, Bağnu Yavuz, Perihan Gürsoy, Zehra Karataş, Kezban Topal, Kemal Uzun, Süleyman Uzun, Ahmet Uzun, Kibar Uzun, Ayşe Uzunoğlu, Asiye Yüksel, Tuğba Fırat, Fatime Akdeniz, Ayşe Nur, Kezban Bektaşoğlu, Makbule (osman Kızı), Erdem Bülbül, Rabiye Dilek, Nurten Akçay, Necla Al, Ayşegül Gürsoy, Pamuk Bektaşoğlu, Ayfer Turgut, Güller Kumaş, Cevriye Kumaş, Erdal Bülbül, Şaduman Demirkan, Huri Akın, Selahittin Bülbül, Emine Bülbül, Serkan Bülbül, Erkan Bülbül, Ercan Bülbül, Bekir Bülbül, Alibey, Ömer Gürsoy, Yusuf Gürsoy, Ali Gürsoy, Mustafa Gürsoy, Hayriye Gürsoy, Emine Gürsoy, Mustafa Gürsoy, Ahmet Ali Gürsoy, Abdurrahman Gürsoy, Hatice Nur Barış, Mustafa Gürsoy, Meryem Gürsoy, Yusuf Gürsoy, Recep Gürsoy, Süleyman Gürsoy, Söyla Gürsoy, Bahattin Gürsoy, Nevin Gürsoy, Nermin Özdemir, Halit Gürsoy, Hasan Gürsoy, Erdal Gürsoy, Bülent Gürsoy, Saime Gürsoy, Zeynep Gürsoy, Zekiye Gürsoy, Şadıman Gürsoy, Mustafa Gürsoy, Savaş Gürsoy, Orhan Gürsoy, Hüseyin Gürsoy, Murat Gürsoy, Gülhanım Gürsoy, Osman Gürsoy, Reyhan Sezgün ve Abdul Bilgin'e ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi 117 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 49,84 m²'lik kısmının mülkiyet hakkı ve 1.672,97 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00 2025/362 Esas Tapu kayıt maliki Halil (hasan Oğlu), Nazmiye Şen (hamzaoğlu), Lütfiye (hakkı Kızı), Hikmet (hakkı Oğlu), İncilay Pehlivan, İsmail Şengül, Emriye Şengül, Alahattin Şengül, Osman Şengül, Dilek Tansel, Nevin Çakır, Jale Hacıhasanoğlu, Nermin Güçlü, Edibe Yıldırım, Kebire Yıldırım, Ayşegül Bulut, Rahmiye Alemdaroğlu, Zekai Alemdaroğlu, Zeki Alemdaroğlu, Birsel Dumancı, Zehra Kurt, Savaş Güneş, Naciye Güneş, Mehmet Güneş, Şadıman Eroğlu, Sevim Karaçengel, Pervin Şerit, Gülen Erkol, Selma Sarıkurt, Zehra Eşin, Nevşen Koç, Sevgi Kalaycı, Elmas Yavuzaslan, Asiye Hiçyılmaz, Zehra Çakır, İlknur Yavuz, Arzu Kurt, Gönül Şahin, Nazmiye Canbakal, Nesrin Canbakkal, Zehra Canbakal, Murat Canbakal, Derya Ercihan, Nihan Canbakal Ataoğlu, Şüle Canbakal, Suat Canbakal, Nazmiye Canbakal, Ahmet Canbakal, Kurtuluş Canbakal, Naciye Canbakal, Ahmet Canbakal, Cemil Canbakal, Nebahat Canbakal, Mustafa Canbakal, Orhan Canbakal, Yakup Canbakkal, Mikbire Canbakal, İrfan Canbakal, Güler Canbakal, Burhan Canbakal, Kaya Canbakal, Yalçın Canbakal, Ali Canbakal, Engin Canbakal, Ergin Canbakal, Muzaffer Canbakal, Ayten Canbakal, Hamdüne Canbakal, Murat Canbakkal, Nurbanu Canbakal, Asiye Canbakal, Yasemin Canbakkal, Nuray Canbakkal, Kıymet Canbakal, Sami Canbakal, Yasin Canbakal, Mümin Canbakal, Emine Yılmaz, Mehmet Canbakal, Şadiye Abdioğlu, Kadir Canbakal, Ömer Canbakal, Olcay Canbakal, Zeynel Canbakal, Coşkun Canbakal, Zehra Canbakal, Zehra Canbakal, Sabire Aktürk, Güleser Yavuzaslan, Nejla Hisoğlu, Ali Hisoğlu, Ersin Hisoğlu, Bediha Tüysüz, Zeliha Hisoğlu, Sami Hisoğlu, Demet Hisoğlu, Nermin Şengül, Rüveyde Beşer, Ali Haydar Şengül, Nadi Şengül, Ethem Şengül, Naci Şengül, Hamiye Gümrükçü, Ekrem Şengül, Yılmaz Şengül, Naciye Şengül, Birnaz Şengül, Nürseli Şengül, Kebire Gümrükçü, İlhan Kayıkçı, Orhan Kayıkçı, Dilek Şengül, Güzen Şengül, Rengin Şengül, Hayriye Şengül, İrfan Şengül, Ruhat Şengül, Elmas Canbakkal, Nebahat Canbakkal, Asım Canbakal, Sebahattin Canbakkal, Selahattin Canbakkal, Samim Canbakal, Ferinaz Canbakal, Emanettin Canbakal, Cemal Canbakkal, İsmet Canbakal, Sevim Canbakal, Ali Canbakal, Cemal Canbakal, Tuğçe Canbakal, Teyfik Canbakal, Şafak Canbakal, Berrin Canbakal, Vedia Canbakal, Erol Canbakal, Enver Canbakal, Sabip Canbakkal, Sami Canbakal, Soner Canbakal, Aytaç Canbakal, Aydan Kalender, Kazım Canbakal, Gülhan Canbakal, Engin Canbakal, Zehra Cirav, Fatih Cirav, Adnan Cirav, Nurettin Cirav, Burhan Cirav, Nuran Cirav, Memduh Cirav, Emine Bekar, Gülten Ülker, Serpil Uzunali, Gönül Saka, Mahide Hamzaçebi, Firdes Şen, Nürsel Sağır, Zehra Şen, Güller Ustaömer, Bahriye Yavuz, Müzeyyen Yavuz, Sema Öztaş, Hami Başoğlu, Mustafa Cem Başoğlu, Günay Baş, Halük Başoğlu, Turan Başoğlu, Mehtap Turgut, Zeliha Çelik, Saniye Ayşe Çelik, Güner Canbakal, Nazmiye Ataoğlu, Vasfiye Uzun ve Nurhayat Sağıroğlu'na ait Trabzon ili, Arsin ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 9 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 775,83 m²'lik kısmına irtifak hakkı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü 08/01/2026 ve Saati: 10:00