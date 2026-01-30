Resmi İlanlar

T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

31-01-2026 00.00

İ L A N

 

T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 15.01.2026

Sayı : 2025/208 Esas        

 

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HAVA AKKAYA hakkında bilgi sahibi olanların  6 ay içinde mahkememize bilgi  vermeleri hususu 4721 sayılı TMK 'nın 33. Maddesi  gereğince  ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 69208084816

ADI SOYADI : HAVA AKKAYA

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 09/07/1927

DOĞUM YERİ : AKÇAABAT

#İlangovtr Basın no ILN02391515