Resmi İlanlar
T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
31-01-2026 00.00
İ L A N
T.C. TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
15.01.2026
Sayı : 2025/208 Esas
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HAVA AKKAYA hakkında bilgi sahibi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu 4721 sayılı TMK 'nın 33. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 69208084816
ADI SOYADI : HAVA AKKAYA
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 09/07/1927
DOĞUM YERİ : AKÇAABAT
#İlangovtr Basın no ILN02391515