T.C. TRABZON 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02-01-2026 00.00

İ L A N

 

T.C. TRABZON 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

06.11.2025

Sayı: 2025/130 Esas

Konu: Osman Durmuş gaipliği hk.

 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen OSMAN DURMUŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 19/02/2026 tarihine kadar mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/11/2025

 

 

GAİP

TC KİMLİK NO: 52804635902

ADI SOYADI: OSMAN DURMUŞ

BABA ADI: HAYRİ

ANA ADI: HAYRİYE

DOĞUM TARİHİ: 03/02/1933

DOĞUM YERİ: TRABZON

İKAMETGAH ADRESİ: Dolaylı Mah. Dolaylı Kayalık Küme Evleri No:25 Ortahisar/ TRABZON

