T.C. TRABZON 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
02-01-2026 00.00
İ L A N
T.C. TRABZON 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
06.11.2025
Sayı: 2025/130 Esas
Konu: Osman Durmuş gaipliği hk.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen OSMAN DURMUŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 19/02/2026 tarihine kadar mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/11/2025
GAİP
TC KİMLİK NO: 52804635902
ADI SOYADI: OSMAN DURMUŞ
BABA ADI: HAYRİ
ANA ADI: HAYRİYE
DOĞUM TARİHİ: 03/02/1933
DOĞUM YERİ: TRABZON
İKAMETGAH ADRESİ: Dolaylı Mah. Dolaylı Kayalık Küme Evleri No:25 Ortahisar/ TRABZON
#İlangovtr Basın no ILN02374281