T.C. TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

Rize 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 26/02/2026 tarih, 2025/509 Esas, 2026/72 sayılı kararı ile kasten öldürme suçundan sanık Vusal HUSEYNOV hakkında TCK’nın 81/1, 29/1, 62,53. maddeleri uyarınca sanığın neticeten 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, iş bu karar yapılan istinaf incelemesi sonucunda Dairemizin 16/09/2026 tarih ve 2026/2338 esas, 2026/2431 sayılı kararı ile istinaf başvurusunun Esastan reddine dair verilen istinaf kararı ile sanık müdafiisinin temyiz başvuru dilekçesinin ölen Ramin Mammadov (C03789308 pasaport numaralı) annesi olan Veli kızı 1963 Azerbaycan doğumlu katılan Gülnaz MEHMEDOVA (Gulnaz Mammadova)'nın adresi tespit edilememesi nedeniylekatılana tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince İstinaf Kararı ile sanık müdafiisinin temyiz başvurusu dilekçesinin katılan Gülnaz MEHMEDOVA (Gulnaz Mammadova)'ya İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, İstinaf kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren İki Haftalık yasal süre içerisinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vererek ya da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz etme hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.