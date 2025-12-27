T.C. TUNCELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı ERCAN ALPARSLAN tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 22/12/2024 tarihli bilirkişi heyet raporunda özetle"

A-)Keşif Tarihi (11.10.2024) İtibari İle yapılan işin bedel (tüm branşlar); 188,426.60 TL +16,500.00 TL+50,695.86 TL=255,622.46 TL olup,

B-)Dava tarihi (22.05.2023) itibari ile eksik imalatların giderilmesi bedeli ; (tüm branşlar); 116,443.40 TL + 13,200.00 TL +39,918.00 TL =169,561.00 TL olup,

C-)Sözleşme tarihi (17.05.2022) itibari ile yapılan işin bedel (tüm branşlar); 21,737,60 TL + 3,300,00 TL 48,781.96 TL 33,819.56 TL olup, yapının tamamlanma oranı %94.655 ~ 95 seviyesindedir.

Sözleşme tarihinde götürü bedel olan 880,000,00 TL fik tutardan, bu dönem itibari ile tespit edilen imalat eksikliklerinin giderilme bedeli çıkartıldığında 880,000.00TL-33,819.56 TL =846,180.44 TL lik tutarın yüklenicinin hak edeceği kanaatine varılmıştır.",

21/03/2025 tarihli bilirkişi ek heyet raporunda özetle " Dava konusu Tunceli Merkez İlçesi Böğürtlen Köyü 123 ada 11 parsel (eski 2771 parsel) numaralı taşınmaz üzerinde inşaası gerçekleşen yapıya ilişkin olarak;

A-) Keşif Tarihi (11.10.2024) İtibari İle EKSİK+AYIPLI İMALATLARIN BEDELİ (tüm branşlar); 188,426.60 TL+16,500.00 TL+50,695.86 TL=255,622.46 TL olup,

Keşif tarihi itibariyle (11.10.2024) taşınmazın yapım maliyet bedeli 20.02.2024 tarih 32466 sayılı cetvele göre 3.Sınıf A grubu için m² yaklaşık bedeli 12,250.00 TL iken, keşif tarihi dikkate alınarak enterpolasyon yöntemi ile (inşaat maliyet endeks katsayılarına göre) m² yaklaşık bedel ~13,447.90 TL olarak hesaplanmıştır.(Eylül;1580.65, Şubat 1439.85)

2 (iki) katlı yapını keşif tarihi itibari ile toplam maliyet bedeli;350.29m²x13447.90=4.710.664,89 TL olup;

(4.710.664,89 TL -255,622.46 TL)/ 4.710.664,89 TL x100=%94.57 işin tamamlanma oranı olarak tespit edilmiştir.

Eksiklikler gözetilerek tüm işe göre bulunan fiziki oran sözleşme bedeline uygulanarak yüklenicinin hakettiği iş bedeli bulunması; 880,000.00 TLx%94.57=832.216,00 TL olarak hesaplanmıştır.

B-) Dava tarihi (22.05.2023) itibari ile EKSİK+AYIPLI İMALATLARIN BEDELİ; (tüm branşlar); 116,443.40 TL+13,200.00 TL+39,918.00 TL =169,561.40 TL olup,

Dava tarihi itibariyle (12.12.2023) taşınmazın yapım maliyet bedeli 12.08.2023 tarih 32277 sayılı 2023/2 sayılı açıklanan cetvele göre 3.Sınıf A grubu için m² yaklaşık bedeli 7,500.00 TL iken, dava tarihi dikkate alınarak enterpolasyon yöntemi ile (inşaat maliyet endeks katsayılarına göre) m² yaklaşık bedel ~8,310.50 TL olarak hesaplanmıştır.(Aralık;1230.41, Ağustos 1110.41)2 (iki) katlı yapını dava tarihi itibari ile toplam maliyet bedeli;350.29m²x8.310,50TL=2.911.085,05 TL olup;

(2.911.085,05 TL -169,561.40 TL)/ 2.911.085,05 TL x100=%94.18 işin tamamlanma oranı olarak tespit edilmiştir.

Eksiklikler gözetilerek tüm işe göre bulunan fiziki oran sözleşme bedeline uygulanarak yüklenicinin hakettiği iş bedeli bulunması; 880,000.00 TLx%94.18=828.784,00 TL olarak hesaplanmıştır.

C-)Sözleşme tarihi (17.05.2022) itibari ile EKSİK+AYIPLI İMALATLARIN BEDELİ (tüm branşlar); 21,737.60 TL+3,300.00 TL+8,781.96 TL=33,819.56 TL olup,

Sözleşme tarihi itibariyle (03.07.2021) taşınmazların yapım maliyet bedeli 21.03.2021 tarih ve 31433 sayılı cetvele göre 3.Sınıf A grubu için m² yaklaşık bedeli 1,360.00 TL iken, sözleşme tarihi dikkate alınarak enterpolasyon yöntemi ile (inşaat maliyet endeks katsayılarına göre) m² yaklaşık bedel ~1,551.40 TL olarak hesaplanmıştır.(Temmuz;304.61, Mart;267.03)

2 (iki) katlı yapını sözleşme tarihi itibari ile toplam maliyet bedeli;350.29m²x1.551,40TL=543.439,91 TL olup;

(543.439,91 TL -33.819,56 TL)/ 543.439,91 TL x100=%93.77 işin tamamlanma oranı olarak tespit edilmiştir.

Eksiklikler gözetilerek tüm işe göre bulunan fiziki oran sözleşme bedeline uygulanarak yüklenicinin hakettiği iş bedeli bulunması; 880,000.00 TLx%93.77=825.176,00 TL olarak hesaplanmıştır.

NOT; Kök Raporda; “Sözleşme tarihinde götürü bedel olan 880,000.00 TL lik tutardan, bu dönem itibari ile tespit edilen imalat eksikliklerinin giderilme bedeli çıkartıldığında 880,000.00TL-33,819.56 TL=846,180.44 TL lik tutarın yüklenicinin hak edeceği kanaatine varılmıştır.” Değerlendirmesinin ek raporda farklı çıkma sebebi oran uygulanmamış olmasından kaynaklanmaktadır." sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bilirkişi raporuna ve ek rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde beyan ve itirazda bulunabileceğiz aksi takdirde bu hakkınızı kullanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.