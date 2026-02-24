Resmi İlanlar

T.C. TUNCELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25-02-2026 00.00

ESAS NO : 2026/20 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Tunceli Merkez  Alacık köyü  123 ada 37 parsel sayılı taşınmazın maliki Hıdır Dengiz  ve diğerleri  adına kayıtlı taşınmazın enerji nakil hattı güzergahına rastlayan   632,15 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti  ve  TEİAŞ Genel Müdürlüğ adına tescili talebi ile dava açıldığı, duruşmasının 10/04/2026 günü saat 11:10 da Tunceli Adliyesinde yapılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun m.14 de öngörülen 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirtmedikleri  taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TEİAŞ adına  tescil edileceği ve kamulaştırma bedelinin davalılar adına bankaya yatırılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca, ilan  olunur.19.02.2026

