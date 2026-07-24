T.C. TUNCELİ AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Suna Gündoğan tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davası açılmış olup, Nürnberg Asliye Mahkemesince verilen kararın Türkiye’de tanınmasına karar verilmesi talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz dosyasında davalı olarak bulunan 252.........12 TC Kimlik numaralı Kenan Gündoğan'ın tebliğ adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

HMK 114,122,127 ve 128. maddeleri uyarınca dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz yada kendisini bir vekil ile temsil ettirebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususunda dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere TK'nun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.