T.C. TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Ortak Varlık Yönetim A.Ş tarafından davalı Yağmur Gür Arslan aleyhine 10/02/2026 tarihinde açılan davada, Haydar ve Fidan kızı, 1985 Tunceli doğumlu, 49***50 TC kimlik numaralı Yağmur Gür Arslan tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresleri de bilinmediğinden, dava dilekçesinin özetinin ilanen Yağmur Gür Arslan'a tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve cevap verme süresi HMK 122 ve 127. maddelerine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyrulur.

Dava Dilekçesinin Özeti

Borçlu Yağmur Gür Arslan'ın borcunu ödememesi sebebi ile borçlu hakkında alacağın tahsili amacıyla Ankara Banka Alacakları İcra Dairesinin 2024/16093 E. ve 2024/19913 E. Sayılı dosyası aracılığıyla icra takibi başlatıldığını, taraflarına ödeme yapılmadığını, bu nedenle davalının hissesinin bulunduğu Tunceli ili Merkez ilçesi Yenimahelle mah. Düldültepe mevkii 42 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini, Yağmur Gür Arslan adına düşen miktarın Ankara Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/16093 E. ve 2024/19913 E. Sayılı dosyasına ödenmesi talep ve dava edilmiştir.