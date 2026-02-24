T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/65 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve Adresi : Avşar Mahallesi, 2668 Ada, 2 Parsel Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 349,59 m2
İmar Durumu : 07/11/2025 tarihli cevabi yazı ile "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa BBMK ile onaylanan, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde blok nizam 3 katlı konut alanıdır. TAKS: 0.40, emsal (KAKS) değeri 1.20 olup yapı yaklaşma mesafesi; ön bahçeden 5.00 yan bahçeden 3.00 metre olduğu..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.278.000,00 TL.;
KDV Oranı : %10;
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:58
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:58
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve Adresi : Avşar Mahallesi, 2668 Ada, 3 Parsel Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 398,00 m2
İmar Durumu : 07/11/2025 tarihli cevabi yazı ile "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa BBMK ile onaylanan, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde blok nizam 3 katlı konut alanıdır. TAKS: 0.40, emsal (KAKS) değeri 1.20 olup yapı yaklaşma mesafesi; ön bahçeden 5.00 yan bahçeden 3.00 metre olduğu..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.745.000,00 TL.;
KDV Oranı : %10;
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:58
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 11:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:58
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve Adresi : Avşar Mahallesi, 2668 Ada, 4 Parsel Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 446,99 m2
İmar Durumu :07/11/2025 tarihli cevabi yazı ile "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa BBMK ile onaylanan, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde blok nizam 3 katlı konut alanıdır. TAKS: 0.40, emsal (KAKS) değeri 1.20 olup yapı yaklaşma mesafesi; ön bahçeden 5.00 yan bahçeden 3.00 metre olduğu..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 3.231.000,00 TL.;
KDV Oranı : %10;
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 13:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:51
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:51
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve Adresi : Avşar Mahallesi, 2668 Ada, 5 Parsel Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 461,90 m2
İmar Durumu :07/11/2025 tarihli cevabi yazı ile "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa BBMK ile onaylanan, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde blok nizam 3 katlı konut alanıdır. TAKS: 0.40, emsal (KAKS) değeri 1.20 olup yapı yaklaşma mesafesi; ön bahçeden 5.00 yan bahçeden 3.00 metre olduğu..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 3.653.000,00 TL.;
KDV Oranı : %10;
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:39
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve Adresi : Avşar Mahallesi, 2668 Ada, 6 Parsel Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 425,88 m2
İmar Durumu :07/11/2025 tarihli cevabi yazı ile "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa BBMK ile onaylanan, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde blok nizam 3 katlı konut alanıdır. TAKS: 0.40, emsal (KAKS) değeri 1.20 olup yapı yaklaşma mesafesi; ön bahçeden 5.00 yan bahçeden 3.00 metre olduğu..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.768.000,00 TL.;
KDV Oranı : %10;
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 11:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 11:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:39
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve Adresi : Avşar Mahallesi 3154 Ada, 11 Parsel Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 8.702,84 m2
İmar Durumu :07/11/2025 tarihli cevabi yazı ile "... 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 5.221.704,00 TL.;
KDV Oranı : %10;
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:42
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:42
20/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.