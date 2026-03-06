T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, 1291 Ada, 48 Parsel,
Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak No: 78 - Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 345,00 m2
İmar Durumu :26.01.2026 tarihli cevabi yazı ile "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa BBMK ile onaylanan, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde blok nizam 4 katlı tercihli ticaret + konut alanıdır. TAKS: 0.40, emsal (KAKS) değeri 1.60 olup yapı yaklaşma mesafesi; ön bahçeden 5.00 yan bahçeden 3.00 metre olduğu görülmektedir. ... taşınmaza ait yapı ruhsatı bulunmadığı..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 5.290.000,00 TL.;
KDV Oranı : %1;
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:24
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, 1337 Ada, 18 Parsel,
Adresi : Atatürk Mahallesi Akıncı Sokak No: 1 - Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 238,00 m2
İmar Durumu :26/01/2026 tarihli cevabi yazı ile "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa BBMK ile onaylanan, Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bitişik nizam 4 katlı tercihli ticaret + konut alanıdır. ...taşınmaza ait yapı ruhsatı bulunmadığı ..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 3.901.000,00 TL.;
KDV Oranı : %1;
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:24
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 12:24
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:24
05/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.