T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

64225017670 TC.Kimlik nolu ABDURRAHİM BAŞBOSTANCI'ın terekesinin; Turgutlu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/02/2026 Tarih ve 2026/223 Esas, 2026/245 Karar sayılı kararı ile murisin mirasının TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.