T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı İdarenin 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince, Davacı İdarenin 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, 9. Mıntıka Mahallesi 2520 Ada, 10 Parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma işlemine başlama kararına istinaden taşınmazın ocak, tesis alanı, yol, inşaat, emniyet sahası tesis etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verildiği,

Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası yada adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;

Açılacak davalarda husumettin Kara Yolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

Kamulaştırma kanununda öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin kurum tarafından hak sahibi adına yatırılacağı;

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.