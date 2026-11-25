60031131128 TC.kimlik nolu SEDAT BOYACI'nın terekesinin; Turgutlu 1. SHM'nin 2022/2371 E., 2022/2296 K. Sayılı kararı ile Salihli 1. SHM'nin 2023/416 E, 2023/395 K. Sayılı kararı ile iki ayrı mahkemede mirasın reddi kararı verilmesi sonucu mirasın TMK m. 612 gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine ve tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların, borçluların ve istihkak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacak, borç ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtları için başvuru harcı ve tebliğ giderlerini peşin ödemeleri gerektiği; süresinde bildirilmeyen alacakların sıra cetvelinde dikkate alınmayacağı; bu müddet içinde bir alacaklının giderleri peşin vererek tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK m. 166 ve 218 gereğince ilan olunur.