T.C. TÜRKOĞLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : K.MARAŞ İLİ TÜRKOĞLU İLÇESİ

MEVKİİ : KUYUMCULAR MAHALLESİ

PAFTA NO : -

ADA NO : 247

PARSEL NO : 5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 766,06 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe KESER, Salman KESER, vd. 247 Ada 5 Parsel Kayıt Malikleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

Pilon yeri sebebiyle kamulaştırma tesisi için kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından; malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2022/830 Esas sayısında dava açılmıştır.

A)2942 Sayılı yasanın 14. Maddesi hükmünce belirtilen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. hasım gösterilerek iptal veya maddi hatalara karşı İdari Yargıda dava açılmaması ve Yürütmeyi Durdurma kararı alındığına dair belge ibraz edilmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden muhdesatın kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye aidiyetinin tespit edileceği;

B)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Halkbank Türkoğlu Şubesinde açılacak hesaba yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın fiile ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirilmesi gerektiği;

2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.