T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar , ADEM KELEPİR, DURDU KELEPİR, HARUN KELEPİR ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

Doğusu: Kemal oğlu Mustafa Yılmaz fistik Bahçesi, Batısı: Mehmet Kangal ait zeytin Bahçesi, Kuzeyi: 107 ada 43 nolu parseller ile çevrili ve Güneyi: 207 ada 2 nolu parsel olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan,

Zeytin bahçesi niteliğindeki 3159,17 m² yüzölçümlü yerin Adem KELEPİR, Durdu KELEPİR ve Harun KELEPİR adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.