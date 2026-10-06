T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/155 Esas 22.09.2026
Konu : İLAN TUTANAĞI
İLAN TUTANAĞI
Davacılar , ADEM KELEPİR, DURDU KELEPİR, HARUN KELEPİR ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;
Doğusu: Kemal oğlu Mustafa Yılmaz fistik Bahçesi, Batısı: Mehmet Kangal ait zeytin Bahçesi, Kuzeyi: 107 ada 43 nolu parseller ile çevrili ve Güneyi: 207 ada 2 nolu parsel olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan,
Zeytin bahçesi niteliğindeki 3159,17 m² yüzölçümlü yerin Adem KELEPİR, Durdu KELEPİR ve Harun KELEPİR adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.