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T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

07-10-2026 00.00
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T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

 

Sayı : 2025/155 Esas 22.09.2026

Konu : İLAN TUTANAĞI

 

İLAN TUTANAĞI

Davacılar , ADEM KELEPİR, DURDU KELEPİR, HARUN KELEPİR ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

 

Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;

 

Doğusu: Kemal oğlu Mustafa Yılmaz fistik Bahçesi, Batısı: Mehmet Kangal ait zeytin Bahçesi, Kuzeyi: 107 ada 43 nolu parseller ile çevrili ve Güneyi: 207 ada 2 nolu parsel olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan,

Zeytin bahçesi niteliğindeki 3159,17 m² yüzölçümlü yerin Adem KELEPİR, Durdu KELEPİR ve Harun KELEPİR adına tescili istenilmektedir.

 

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02564121