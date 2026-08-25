T.C. TÜRKOĞLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

MUSTAFA TAŞDEMİR'den 2013 yılından bu yana haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden;

Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Küçükimalı mahallesi nüfusuna kayıtlı, en son Türkoğlu ilçesi İstasyon mahallesinde ikamet eden, Zekeriya oğlu, 01/02/1961 doğumlu MUSTAFA TAŞDEMİR'i, tanıyan, gören ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren duruşma günü olan 19/10/2026 tarihine kadar mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde şahsın gaipliğine karar verileceği hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur.30.06.2026