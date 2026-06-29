T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize duruşma günü tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 29/09/2026 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/05/2026

Dahili Davalı : Kenan BEYHAN - 25*******82 T.C. Kimlik numaralı, I***** ili, T****** ilçesi, Ü****** mah/köy, ** Cilt, * Aile sıra no, ** sırada nüfusa kayıtlı, K**** ve B***** oğlu/kızı, 05/04/1980 doğumlu,