T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünün vekili Av. Serkan BİLİCİ'nin Dava konusu Iğdır ili, Tuzluca İlçesi, Sarıbulak Köyü, 106 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 926,40 m²'lik kısmının Cumaçay Ayr. Devlet Yolunun yol yapım ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir.

Dava konusu taşınmaz başında keşfin icrası sonucunda bilirkişiler tarafından taşınmaza 4.400,40 TL bedel belirlenmiştir.

Duruşma Günü : 14/01/2027 günü saat 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/10/2026

Dahili Davalı : Barış KILIÇ - 41930118816 T.C. Kimlik numaralı, Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, Sarıbulak mah/köy, ** Cilt, ** Aile sıra no, *** sırada nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Besi'den olma, 07/06/1988 doğumlu,