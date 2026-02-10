T.C. URLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
06.02.2025
Sayı: 2025/584 Esas
Konu: Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve hakkında gaiplik kararı istenilen 23350662186 T.C. Kimlik numaralı 05/03/1971 doğumlu SEVİM TAŞLICA'nın yaşayıp yaşamadığı, yaşıyorsa adres bilgileri gaipse gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olur.
GAİP TC KİMLİK NO:23350662186
ADI SOYADI: SEVİM TAŞLICA
BABA ADI: EŞREF
ANA ADI: MELAHAT
DOĞUM TARİHİ: 05/03/1971
DOĞUM YERİ: GEYLAN