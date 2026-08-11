T.C. URLA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Urla ilçesi, Balıklıova Mahallesi

ADA NO: 162

PARSEL NO: 2

VASFI: Zeytin Ağaçlı Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 8730,15 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Adnan Altındağ

Birgül Gürbay

Ceyhan Kutlu

Deniz Allez Kurban

Gülden Ulucenk

Güzin Tuğtekin

Meltem Nehire Türkkan

Nihat

Ömer

Seher Yücel

Sema Hız

Şefika Gülin Önçağ

Şenol Moralı

Yusuf Hasan

İzmir Defterdarlığı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/223 Esas sayısında dava açılmış olup ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, bu tür davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye aleyhine yöneltileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine Vakıflar Bankası Urla Şubesine yatırılacağı hususu,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.08.2026