T.C. URLA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. URLA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/223 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Urla ilçesi, Balıklıova Mahallesi
ADA NO: 162
PARSEL NO: 2
VASFI: Zeytin Ağaçlı Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 8730,15 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Adnan Altındağ
Birgül Gürbay
Ceyhan Kutlu
Deniz Allez Kurban
Gülden Ulucenk
Güzin Tuğtekin
Meltem Nehire Türkkan
Nihat
Ömer
Seher Yücel
Sema Hız
Şefika Gülin Önçağ
Şenol Moralı
Yusuf Hasan
İzmir Defterdarlığı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/223 Esas sayısında dava açılmış olup ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, bu tür davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye aleyhine yöneltileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine Vakıflar Bankası Urla Şubesine yatırılacağı hususu,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.08.2026