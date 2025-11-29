T.C. URLA İCRA DAİRESİ

4.745.000,00

35cba798 Plakalı , 2023 Model , BMW Marka , G6E Tipli , R626B358 Motor No'lu , WBY31FK09RCP56821 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 218HP , Rengi Gri , Aracın dışında yapılan incelemede aracın ön tampon sağalt uçkısmında taş izi (boya atması) tespit edilmiştir. (Keşif Gözlem) -Aracın anahtarı var, ruhsatı yoktur. (Keşif Gözlem) -Aracın keşif anında kilometresi 14.608 KM olarak okunmuştur. Aracın vites kutusunun otomatik vites olduğu görülmüştür. Aracın üzerinde kalın bir toz tabakası olduğu gözlenmiş, boya koruma ppf uygulaması yapıldığı görülmüş, araç dışında boya kaporta kusuru görülmemiştir. Araç üzerinde toz kaplanmış olduğu için boya kalınlık ölçümü yapılamamıştır. Aracın kasasının diri ve trimlerinin çok iyi durumda olduğu görülmüştür. (Keşif Gözlem) ARACIN İÇİNDE YAPILAN İNCELEMELER: -Araç içinin genel olarak çok iyi ve bakımlı olduğu tespit edilmiştir. (Keşif Gözlem) -Araç iç donanımı, kapı iç panzoletleri ve tavan döşemelerinin çok iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. (Keşif Gözlem)