T.C. URLA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/40 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Urla İlçe, DENİZLİ Mahalle/Köy, Bahçearası Mevkii, 3732 Ada, 15 Parsel, Betonarme Dubleks Konut ve Arsası Nolu Bağımsız Bölüm. İzmir İli, Urla İlçesi, Denizli Mahallesi, tapunun 3732 ada 15 parseli 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam TAKS:0,20 KAKS:0,40 iki katlı Konut Alanı olarak planlıdır. Yapılaşmada 25.10.2017 tarih ve 21368 sayılı Etüt Komisyon Raporundaki kitle düzenine uyulması gerekmektedir.Taşınmazın olduğu adrese heyet olarak gidildi. Gerekli inceleme, ölçümler yapılarak rapor tanzim edildi.İnceleme anında, kıymet takdiri istenilen taşınmazın Denizli Mahallesinde, 142 Sokak No:27 adresinde bulunduğu ve belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Çeşmealtı mevkiinde,merkeze yakın bir konumda bulunmaktadır. Taşınmaz denize ve Yalı Caddesine 450 metre, M. Ali Aygüven Caddesine 330 metre, Harbiye Caddesine 120 metre ve Urla Merkeze yaklaşık 9 km mesafededir. Tespite konu taşınmaz takriben 2-3 yıllıktır. Taşınmazın zemin katı, eklentileriyle birlikte 76,48 m2 alanlıdır. Zemin katta, 1 adet Salon, 1 adet oda, 1 adet mutfak ve 1 adet WC bulunmaktadır. Mutfak hazır mutfaktır. Doğramalar PVC malzemedendir. Isınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Taşınmazın üst katı ise 80,98 m2 alanlı olup 3 adet oda, 1 adet Banyo-WC, 1 adet ebeveyn banyosu ve 1 adet çamaşır odasından oluşmaktadır. İç kapılar Amerikan press malzemedendir. Dış kapı çelik kapıdır. İç cephe alçı sıvalı ve badanalı olup tavan alçı tavandır. Yerler seramikle kaplıdır. Banyo duşakabinlidir. Taşınmazın üzeri teras çatılıdır.Gayrimenkulün genel ve çevresel özellikleri: Taşınmaz, belediye ve altyapı hizmetlerinden tam olarak yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmaz Çeşmealtı mevkiinde, merkeze yakın bir konumda bulunmaktadır. Taşınmaz denize ve Yalı Caddesine 450 metre, M. Ali Aygüven Caddesine 330 metre, Harbiye Caddesine 120 metre ve Urla Merkeze yaklaşık 9 km mesafededir. Etrafında bahçeli dubleks müstakil villalar ve siteler mevcuttur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nca her Yıl yayınlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine göre; kıymet takdiri istenilen taşınmaz 3B grubu yapılara girmekte olup m2 birim maliyeti, 2025 yılı için 18.200.-TL/m2 dir. Ancak binanın mevcut durumu dikkate alındığında bu değerin 30.000 TL/m2 olarak alınması uygun görülmüştür

Adresi : İzmir İli Urla İlçesi, Denizli Mahallesi, 142 Sokak No:27 Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 318,73 m2

İmar Durumu :İzmir İli, Urla İlçesi, Denizli Mahallesi, tapunun 3732 ada 15 parseli 1/1000 ölçekli Çeşmealtı Revizyon Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam TAKS:0,20 KAKS:0,40 iki katlı Konut Alanı olarak planlıdır. Yapılaşmada 25.10.2017 tarih ve 21368 sayılı Etüt Komisyon Raporundaki kitle düzenine uyulması gerekmektedir.

Kıymeti : 17.497.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:25

02/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.