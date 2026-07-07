T.C. URLA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/559 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, 3528 ada 6 parsel sayılı, 4.924,00 m2 alanlı “İki Adet Betonarme Bodrumlu İki Katlı İmalathane ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan 1000/1500 arsa paylı “İmalathane” nitelikli A Blok Zemin Kat 1 no’lu bağımsız bölüm 2/5 hisse ile Borçlu şirket adına kayıtlıdır. Tapu kaydının Eklenti Bilgileri hanesinde 13.12.2023 tarih ve 24939 yev. No. ile “Depo (Bodrum)” ibaresi bulunmaktadır.İlçenin Altıntaş Mahallesi tapunun 3528 ada 6 parseli 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlıdır. Taşınmazda 1/1000 ölçeklş Merkez Revizyon İmar Planına göre imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmaktadır. İlgili plan notlarına göre bu alanlardakamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması kaydıyla inşaat emsali 0,50’den, yüksekliği iki kat ( hmax : 6,50 m. ) olması kaydıyla resmi ve sosyal tesisler ile dumansız, kokusuz, atık - artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir. 1/500 ölçekli kentsel tasarım ve mimari avan projeleri belediyece onanmadan uygulamaya geçilememektedir. Ayrıca söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmakta olduğundan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden izin alınmadan uygulamaya geçilememektedir.İzmir İli, Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, Ahmet Besim Uyal Caddesi, No:48 adresinde bulunan, bodrum kat üzeri 2 katlı ana binanın, bodrum katı ile zemin katında yer alan A Blok 1 no’lu işyeri nitelikli bir taşınmazdır.tespiti istenilen taşınmazın, parsel içerisinde yola bakan cephede yer alan bodrum kat üzeri 2 katlı binanın bodrum katı ile Zemin katında bulunan A Blok 1 no’lu bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın, depo olarak kullanılan bodrum katının 332,37 m2 alanlı olduğu; Zemin katının ise 500,53 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdiri istenen taşınmazda Macrocenter isimli süpermarketin faaliyet gösterdiği görülmüştür. Ancak, A Blok 2 no’lu bağımsız bölüm ile aradaki duvarın kaldırılmak suretiyle birlikte kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz Ahmet Besim Uyal Caddesi No:48 adresinden numarataj almaktadır. Zemin seramikle kaplıdır. Bina yaklaşık 1-2 yıllıktır. Taşınmaz Urla’nın Sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Hükümet Konağına 700 metre, Sanat Sokağına 900 metre, Meydan-AVM ve Bankalara yaklaşık 1.300 metre mesafededir.Değerleme konusu betonarme karkas dükkanın alanı; 332,37 m2 + 500,53 m2 = 832,90 m2’dir.Taşınmaz; Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz Urla’nın Sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Hükümet Konağına 700 metre, Sanat Sokağına 900 metre, Meydan-AVM ve Bankalara yaklaşık 1.300 metre mesafede İzmir İli – Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, 3528 ada 6 parsel sayılı, 4.924,00 m2 alanlı “İki Adet Betonarme Bodrumlu İki Katlı İmalathane ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan 1000/1500 arsa paylı “İmalathane” nitelikli A Blok Zemin Kat 1 no’lu bağımsız bölümün tespit tarihi (06.02.2025) itibariyle değeri TOPLAM : 152.129.167,00.-TL’dir.Borçluya ait 2/5 hissesine düşen bedel ise;152.129.167,00 TL x 2/5 hisse = 60.851.666,80 TL’dir.

Adresi : İzmir İli Urla İlçesi Altıntaş Mahallesi Babacan Mevkii Ahmet Besşmn Uyal Caddesi No : 48 A Blok 1 Nolu İşyeri Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 4.924 m2

İmar Durumu : İlçenin Altıntaş Mahallesi tapunun 3528 ada 6 parseli 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlıdır. Taşınmazda 1/1000 ölçeklş Merkez Revizyon İmar Planına göre imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmaktadır. İlgili plan notlarına göre bu alanlardakamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması kaydıyla inşaat emsali 0,50’den, yüksekliği iki kat ( hmax : 6,50 m. ) olması kaydıyla resmi ve sosyal tesisler ile dumansız, kokusuz, atık - artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir. 1/500 ölçekli kentsel tasarım ve mimari avan projeleri belediyece onanmadan uygulamaya geçilememektedir. Ayrıca söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmakta olduğundan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden izin alınmadan uygulamaya geçilememektedir.

Kıymeti : 60.851.666,80 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli – Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, 3528 ada 6 parsel sayılı, 4.924,00 m2 alanlı “İki Adet Betonarme Bodrumlu İki Katlı İmalathane ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan 230/1500 arsa paylı “İmalathane” nitelikli B Blok Zemin Kat 1 no’lu bağımsız bölüm TAM hisse ile Borçlu adına kayıtlıdır. Tapu kaydının Eklenti Bilgileri hanesinde 13.12.2023 tarih ve 24939 yev. No. ile “Depo (Bodrum)” ibaresi bulunmaktadır.

İlçenin Altıntaş Mahallesi tapunun 3528 ada 6 parseli 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlıdır. Taşınmazda 1/1000 ölçeklş Merkez Revizyon İmar Planına göre imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmaktadır. İlgili plan notlarına göre bu alanlardakamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması kaydıyla inşaat emsali 0,50’den, yüksekliği iki kat ( hmax : 6,50 m. ) olması kaydıyla resmi ve sosyal tesisler ile dumansız, kokusuz, atık - artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir. 1/500 ölçekli kentsel tasarım ve mimari avan projeleri belediyece onanmadan uygulamaya geçilememektedir. Ayrıca söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmakta olduğundan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden izin alınmadan uygulamaya geçilememektedir.

İzmir İli, Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, Ahmet Besim Uyal Caddesi, No:48/1 adresinde bulunan, bodrum kat üzeri 2 katlı ana binanın, bodrum katı ile zemin katında yer alan B Blok 1 no’lu işyeri nitelikli bir taşınmazdır. tespiti istenilen taşınmazın, parsel içerisinde yola göre arka cephede yer alan bodrum kat üzeri 2 katlı binanın bodrum katı ile Zemin katında bulunan B Blok 1 no’lu bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın, depo olarak kullanılan bodrum katının 307,73 m2 alanlı olduğu; Zemin katının ise 538,46 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdiri istenen taşınmazda Özel Alpin Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği isimli işyerinin faaliyet gösterdiği görülmüştür. Ancak, B Blok 2 no’lu bağımsız bölüm ile aradaki duvarın kaldırılmak suretiyle birlikte kullanıldığı; tüm B Bloğun aynı işletme tarafından kullanıldığı görülmüştür. Taşınmazın doğramaları alüminyum malzemedendir. Taşınmaz Ahmet Besim Uyal Caddesi No:48/1 adresinden numarataj almaktadır. Zemin seramikle kaplıdır. Bina yaklaşık 1-2 yıllıktır. Taşınmaz Urla’nın Sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Hükümet Konağına 700 metre, Sanat Sokağına 900 metre, Meydan-AVM ve Bankalara yaklaşık 1.300 metre mesafededir.

Değerleme konusu betonarme karkas dükkanın alanı; 307,73 m2 + 538,46 m2 = 846,19 m2’dir.Taşınmaz; Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz Urla’nın Sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Hükümet Konağına 700 metre, Sanat Sokağına 900 metre, Meydan-AVM ve Bankalara yaklaşık 1.300 metre mesafededir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca her Yıl yayınlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine göre; tespiti istenilen taşınmaz 3B grubu yapılara girmekte olup m2 birim maliyeti, 2025 Yılı için 18.200 TL/m2’dir. Ancak yapının mevcut durumu göz önüne alındığında bu değerin 25.000 TL/m2 olarak alınması uygun görülmüştür. İzmir İli – Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, 3528 ada 6 parsel sayılı, 4.924,00 m2 alanlı “İki Adet Betonarme Bodrumlu İki Katlı İmalathane ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan 230/1500 arsa paylı “İmalathane” nitelikli B Blok Zemin Kat 1 no’lu bağımsız bölümün tespit tarihi (06.02.2025) itibariyle değeri TOPLAM : 51.355.283,30.-TL’dir.

Adresi : İzmir İli Urla İlçesi Altıntaş Mahallesi Babacan Mevkii Ahmet Besim Uyal Caddesi No : 48/1 Adresinde Bulunan Bodrum Kat Üzeri 2 Katlı Ana Binanın Bodrum Katı İle Zemin Katında Yer Alan B Blok 1 Nolu Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 4.924 m2

İmar Durumu : İlçenin Altıntaş Mahallesi tapunun 3528 ada 6 parseli 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlıdır. Taşınmazda 1/1000 ölçeklş Merkez Revizyon İmar Planına göre imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmaktadır. İlgili plan notlarına göre bu alanlardakamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması kaydıyla inşaat emsali 0,50’den, yüksekliği iki kat ( hmax : 6,50 m. ) olması kaydıyla resmi ve sosyal tesisler ile dumansız, kokusuz, atık - artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir. 1/500 ölçekli kentsel tasarım ve mimari avan projeleri belediyece onanmadan uygulamaya geçilememektedir. Ayrıca söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmakta olduğundan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden izin alınmadan uygulamaya geçilememektedir

Kıymeti : 51.355.283,30 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 13:37

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli – Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, 3528 ada 6 parsel sayılı, 4.924,00 m2 alanlı “İki Adet Betonarme Bodrumlu İki Katlı İmalathane ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan 30/1500 arsa paylı “İmalathane” nitelikli B Blok 1. Kat 2 no’lu bağımsız bölüm TAM hisse ile Borçlu adına kayıtlıdır.Tapu kaydının Eklenti Bilgileri hanesinde 13.12.2023 tarih ve 24939 yev. No. ile “Depo (Bodrum)” ibaresi bulunmaktadır.

İlçenin Altıntaş Mahallesi tapunun 3528 ada 6 parseli 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlıdır. Taşınmazda 1/1000 ölçeklş Merkez Revizyon İmar Planına göre imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmaktadır. İlgili plan notlarına göre bu alanlardakamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması kaydıyla inşaat emsali 0,50’den, yüksekliği iki kat ( hmax : 6,50 m. ) olması kaydıyla resmi ve sosyal tesisler ile dumansız, kokusuz, atık - artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir. 1/500 ölçekli kentsel tasarım ve mimari avan projeleri belediyece onanmadan uygulamaya geçilememektedir. Ayrıca söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmakta olduğundan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden izin alınmadan uygulamaya geçilememektedir.İzmir İli, Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, Ahmet Besim Uyal Caddesi, No:48/1A adresinde bulunan, bodrum kat üzeri 2 katlı ana binanın, üst katında (1. Kat) yer alan ve ayrıca bodrum katta deposu bulunan B Blok 2 no’lu işyeri nitelikli bir taşınmazdır.

Taşınmazın olduğu adrese heyet olarak gidildi. Taşınmazın yanımızda getirdiğimiz pafta bilgilerine aynen uyduğu görüldü. Gerekli inceleme, ölçümler yapılarak rapor tanzim edildi.

tespiti istenilen taşınmazın, parsel içerisinde yola göre arka cephede yer alan bodrum kat üzeri 2 katlı binanın bodrum katı ile 1. katında bulunan B Blok 2 no’lu bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın, depo olarak kullanılan bodrum katının 179,80 m2 alanlı olduğu; 1. katının ise 60,23 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Doğramalar alüminyum malzemedendir. Kıymet takdiri istenen taşınmazda Özel Alpin Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği isimli işyerinin faaliyet gösterdiği görülmüştür. Ancak, B Blok 2 no’lu bağımsız bölüm ile aradaki duvarın kaldırılmak suretiyle birlikte kullanıldığı; tüm B Bloğun aynı işletme tarafından kullanıldığı görülmüştür. Taşınmaz Ahmet Besim Uyal Caddesi No:48/1A adresinden numarataj almaktadır. Zemin seramikle kaplıdır. Bina yaklaşık 1-2 yıllıktır. Taşınmaz Urla’nın Sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Hükümet Konağına 700 metre, Sanat Sokağına 900 metre, Meydan-AVM ve Bankalara yaklaşık 1.300 metre mesafededir.

Değerleme konusu betonarme karkas dükkanın alanı; 179,80 m2 + 60,23 m2 = 240,03 m2’dir.Taşınmaz; Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz Urla’nın Sanayi bölgesinde bulunmaktadır. Belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Hükümet Konağına 700 metre, Sanat Sokağına 900 metre, Meydan-AVM ve Bankalara yaklaşık 1.300 metre mesafededir.İzmir İli – Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, 3528 ada 6 parsel sayılı, 4.924,00 m2 alanlı “İki Adet Betonarme Bodrumlu İki Katlı İmalathane ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan 30/1500 arsa paylı “İmalathane” nitelikli B Blok 1. Kat 2 no’lu bağımsız bölüm TAM hisse ile Borçlu adına kayıtlıdır. Tapu kaydının Eklenti Bilgileri hanesinde 13.12.2023 tarih ve 24939 yev. No. ile “Depo (Bodrum)” ibaresi bulunmaktadır.İzmir İli – Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Babacan Mevkii, 3528 ada 6 parsel sayılı, 4.924,00 m2 alanlı “İki Adet Betonarme Bodrumlu İki Katlı İmalathane ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan 30/1500 arsa paylı “İmalathane” nitelikli B Blok 1. Kat 2 no’lu bağımsız bölümün tespit tarihi (06.02.2025) itibariyle TOPLAM : 9.939.950,00 TL DİR.

Adresi : İzmir İli Urla İlçesi Babacan Mevkii Aymet Besim Uyal Caddesi No 48/1A Adresinde Bulunan Bodrum Kat Üzeri 2 Katlı Ana Binanın Üst Katında 1 Kat Yer Alan Ve Ayrıca B Blok 2 Nolu İşyeri Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 4.924 m2

İmar Durumu : İlçenin Altıntaş Mahallesi tapunun 3528 ada 6 parseli 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlıdır. Taşınmazda 1/1000 ölçeklş Merkez Revizyon İmar Planına göre imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmaktadır. İlgili plan notlarına göre bu alanlardakamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması kaydıyla inşaat emsali 0,50’den, yüksekliği iki kat ( hmax : 6,50 m. ) olması kaydıyla resmi ve sosyal tesisler ile dumansız, kokusuz, atık - artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar yapılabilir. 1/500 ölçekli kentsel tasarım ve mimari avan projeleri belediyece onanmadan uygulamaya geçilememektedir. Ayrıca söz konusu taşınmaz tescilli parsel bitişiğinde kalmakta olduğundan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden izin alınmadan uygulamaya geçilememektedir.

Kıymeti : 9.939.950,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR .

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.