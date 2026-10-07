T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Uşak ili Merkez ilçesi Işık Mah/Köy, 7 Cilt, 264 Aile sıra no 27 sıra no nüfusa kayıtlı 15/07/1957 doğumlu 26/04/2018 tarihinde vefat eden müteveffa İSMAİL ÇİTİM'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 23/09/2026