T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu, ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü, malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup;

Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanunun 2942 sayılı yasanın 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak işbu davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bilgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Uşak Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aşağıda adı geçen davalıların Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 14/04/2026 günü saat 10:10'dan itibaren yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 04/03/2026