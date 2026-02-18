T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4670 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 3.013,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Üzerinde yapılaşma olmayıp boş arsadır. Ulaşım İmkanları kolaydır. Civarında boş arsalar ile ticari işletmeler bulunmaktadır. Özdilek Alışveriş Merkezine ve 1 Eylül Sanayi Sitesine yakın konumdadır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yükseklik 8.50 metre belirlenmiş aktivite alanı olarak planlıdır. (Emsal : 0.30)

Kıymeti : 54.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "Bakir Pamukçu Mehmet Zeyrek Pamukçu Hisselerinde Mayıs 1937 Ve 1 Nolu Gayrimenkul Lehine Su Almak İrtifak Hakkı 25/05/1937" şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.