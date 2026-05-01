T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/181 Esas
DAVALILAR : 1- FATİH KAYA Akkonak Mahallesi 1815 Sokak Semt Apartmanı No:12/11 Merkezefendi/ DENİZLİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Ön inceleme zaptı ile ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön İnceleme Durusma Günü: 17/06/2026 günü saat: 09.25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Ön inceleme zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.