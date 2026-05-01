Resmi ilanlar

T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

02-05-2026 00.00

İ L A N

 

T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2025/181 Esas

 

DAVALILAR : 1- FATİH KAYA Akkonak Mahallesi 1815 Sokak Semt Apartmanı No:12/11 Merkezefendi/ DENİZLİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

 

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Ön inceleme zaptı ile ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

 

Ön İnceleme Durusma Günü: 17/06/2026 günü saat: 09.25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Ön inceleme zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02459568