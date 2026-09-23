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T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

24-09-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2024/52 Esas

Davacı: Türkan Sağlam-13922968730

 

El atmanın önlenmesi davası nedeniyle;

 

Durusma Günü: 21/10/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada vekiliniz vekillikten çekilmiş olup, bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde davanızın yenileninceye kadar HMK 150/1 maddesi gereği işlemden kaldırılacağı hususu; duruşma günü ve vekillikten çekilme yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02554904