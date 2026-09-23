T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı: Türkan Sağlam-13922968730

El atmanın önlenmesi davası nedeniyle;

Durusma Günü: 21/10/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada vekiliniz vekillikten çekilmiş olup, bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde davanızın yenileninceye kadar HMK 150/1 maddesi gereği işlemden kaldırılacağı hususu; duruşma günü ve vekillikten çekilme yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.