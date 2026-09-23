Resmi ilanlar
T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/52 Esas
Davacı: Türkan Sağlam-13922968730
El atmanın önlenmesi davası nedeniyle;
Durusma Günü: 21/10/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada vekiliniz vekillikten çekilmiş olup, bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde davanızın yenileninceye kadar HMK 150/1 maddesi gereği işlemden kaldırılacağı hususu; duruşma günü ve vekillikten çekilme yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02554904